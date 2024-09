Portamilassù 2024: sabato a Cuneo le premiazioni del concorso dedicato alla memoria di Luca Borgoni

Sabato 14 settembre alle ore 17, presso lo Spazio Incontri di via Roma 15 a Cuneo, grazie alla generosa concessione della Fondazione CRC, avrà luogo la cerimonia di premiazione del photocontest PORTAMILASSÙ 2024, un evento sostenuto e inserito nel calendario degli incontri dell'Associazione Culturale Territori

L’iniziativa, nata per ricordare il giovane alpinista cuneese Luca Borgoni, tragicamente scomparso a soli 22 anni sul Cervino l'8 luglio 2017, ha raccolto una partecipazione entusiasta da tutta Italia.

I partecipanti sono stati chiamati a condividere su Instagram immagini di paesaggi montani utilizzando l'hashtag dedicato #portamilassù2024. Le foto, che dovevano catturare la bellezza delle montagne in diversi momenti dell'anno e della giornata, sono state affiancate da una sezione speciale dedicata ai Reels, brevi video intensi e coinvolgenti, creati appositamente per il concorso.

L’evento, giunto alla sua sesta edizione, sarà un’occasione unica per vivere un’esperienza sensoriale completa, grazie alla fusione di immagini, musica e parole. L’arpista Valentina Meinero e la voce espressiva di Giovanni Pappagallo contribuiranno a rendere l’atmosfera ancora più magica e suggestiva.

Con circa 1000 scatti in gara e numerose citazioni tratte dal libro Portami Lassù o pensieri dedicati durante escursioni montane, il concorso ha riscosso un successo straordinario. Nonostante fossero inizialmente previsti 30 finalisti, la qualità delle immagini è stata tale da spingere Cristina Giordana, ideatrice e organizzatrice dell'evento, a premiare 40 fotografie e 2 Reels.

I fotografi giungeranno da diverse regioni italiane, tra cui Toscana, Veneto, Lombardia, Liguria, Valle d’Aosta e, naturalmente, Piemonte. La cerimonia sarà un momento di grande emozione, durante il quale le amicizie nate online prenderanno vita in incontri reali, trasformando il legame virtuale in una vera e propria conoscenza.

Durante la cerimonia, a ciascun finalista verrà consegnato un fotolibro contenente gli scatti selezionati e saranno svelati i nomi dei primi 15 classificati della sezione foto e del vincitore della sezione video, scelti da una giuria qualificata che include il fotografo Luca Borsotto. Tra i premi, spicca un soggiorno con mezza pensione per due persone presso il Rifugio Teodulo a 3317 m, nel comprensorio sciistico di Breuil Cervinia, un soggiorno con mezza pensione per due persone in una località della Liguria offerto dalla More News editrice di Targatocn.it ,oltre a riconoscimenti offerti da Salewa Store Cuneo, Ferraz Viaggi di Busca, Pasticceria Arione, associazione Rebecca94, Torii Ristorante, Cantina Manfredi di Farigliano, Caffè Piazza e Cartoleria Calcagno di Cuneo.

L’evento è aperto al pubblico fino all’esaurimento dei posti, promettendo di essere un momento indimenticabile, in cui la passione per la montagna e l'arte fotografica si incontreranno fondendosi in un abbraccio simbolico tra chi, seppur da lontano, ha partecipato con il cuore e l’anima.