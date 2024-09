Dalle community online alla crescita economica: Andrea Traina e il nuovo business model che sta crescendo in Italia

L’inesorabile digitalizzazione dei sistemi di comunicazione è uno dei fattori che ha maggiormente contribuito a fenomeni di aggregazione online. Gli utenti del web, infatti, tendono a creare luoghi digitali, pubblici o privati (forum, gruppi social, piattaforme), all’interno dei quali gli utenti hanno la possibilità di condividere le proprie passioni, ma anche informazioni di varia natura, conoscenze, contenuti multimediali e molto altro. Se in passato questo fenomeno aveva una finalità principalmente sociale, oggi molti professionisti ne stanno esplorando le potenzialità per lo sviluppo di nuovi modelli di business.

Cosa si intende per ‘community’ online

Il concetto di community online si riferisce a qualsiasi. Non si tratta necessariamente di gruppi chiusi o ben definiti, ma piuttosto di un insieme di persone che, all'interno di uno spazio riconosciuto dai membri stessi della community, scambiano informazioni, contenuti, opinioni, competenze e persino beni e servizi. Questo fenomeno è spesso descritto comeall'interno delle community online; grazie alla loro grande flessibilità, tali spazi permettono di costruire rapidamente una rete di contatti (network), sia personale che professionale.

Naturalmente, le stesse dinamiche possono concretizzarsi anche in contesti ‘off-line’; al di fuori della rete, infatti, esistono gruppi o categorie di persone accomunate da interessi simili, in virtù delle quali condividono in prima persona le medesime esperienze (basti pensare ai tifosi di una squadra di calcio o al pubblico di una corsa automobilistica).

Le community come base per un nuovo modello di business

Da alcuni anni,, sviluppatosi prima negli Stati Uniti e affermatosi con successo anche in Italia

Il ‘community based business’ - spesso denominato anche ‘social enterprise’ - rappresenta una nuova frontiera nel marketing, applicabile sia online che offline. Questo approccio innovativo si fonda sulla creazione di una comunità di persone unite da interessi, passioni, competenze e conoscenze comuni. In essenza, la community diventa un luogo di condivisione, sia virtuale che fisica, di esperienze e contributi individuali in grado di far crescere la comunità stessa e generare valore umano, contribuendo così alla crescita personale di ogni membro.

A differenza dei modelli di business tradizionali, in un contesto di community based business ogni membro della comunità assume un ruolo attivo, andando oltre la mera funzione di fruitore/consumatore di prodotti o servizi. I membri possono partecipare direttamente a iniziative collettive e momenti di aggregazione, contribuendo con contenuti originali e personali. Le campagne di User Generated Content, ad esempio, rappresentano una delle risorse strategiche fondamentali per questo tipo di modello, favorendo la condivisione e l'interazione all'interno della comunità.

Fare business a partire dalla propria community: il ‘caso’ di Andrea Traina

Speaker internazionale, trainer ed esperto di personal branding,è una delle figure di riferimento in Italia per quanto concerne il community based business. È stato tra i primi a proporre questo approccio innovativo al marketing, ponendo l’accento soprattutto sullae ilcome presupposti per coltivare le proprie ambizioni nel settore del marketing.

Nella visione di Traina, infatti, il successo professionale non è finalizzato al solo guadagno; una solida e corretta “community culture” implica anche lo sviluppo di valori umani attraverso la formazione, la condivisione e la crescita personale. Non stupisce, quindi, come i consigli di Andrea Traina siano focalizzati anche sul corretto utilizzo della comunicazione tramite i social media, uno strumento fondamentale per delineare la propria identità digitale. Questo approccio si interseca con il concetto di personal branding, che riguarda la definizione della forma (propria immagine) e del “tone of voice” (tono comunicativo) che contribuiscono al corretto posizionamento online di chi vuole intraprendere la strada del marketing digitale.