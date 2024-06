Partecipazione, ambiente, giovani: il programma elettorale di Alberto Gatto in dieci domande

La campagna elettorale di Alba è sicuramente una delle più interessanti della provincia di Cuneo. Tra chi proverà a strappare al sindaco uscente la poltrona di primo cittadino c'è Alberto Gatto, trentaquattrenne ma già un veterano, con 15 anni di esperienza in amministrazione, capace di riaprire una partita che qualche mese fa appariva in salita.

Abbiamo cercato di entrare nel merito del suo programma, ponendogli una decina di domande. Gatto, nel rispondere, ha evidenziato una grande attenzione alle piccole cose: manutenzioni, riqualificazioni, pulizie e altro, senza però lasciare mai da parte i grandi temi come l’ambiente, le grandi infrastrutture e lo sviluppo economico.

Il suo programma sotto lo slogan “Alba in Tutto per tutto” contiene una premessa sui valori alla base del vostro progetto e una parola chiave all’inizio: partecipazione. Perché per lei è così importante?

“Perché senza quella come possiamo pensare di riavvicinare le persone, i cittadini, alla politica? Ho sempre girato la città in ogni suo angolo: sono tantissime le istanze inascoltate. Partecipazione significa che quelle esigenze potranno essere presentate direttamente a me e alla mia giunta, affinché Alba sia sempre a misura di cittadini”.

In genere i programmi dei candidati di centrodestra hanno al primo punto il tema della “sicurezza”. Il vostro invece prende in considerazione innanzitutto l’Ambiente e la cura del territorio: ritiene davvero prioritario l’impatto ambientale per le politiche pubbliche?

“C’è una grande differenza, se al primo posto metti la sicurezza; significa che vuoi stimolare l’insicurezza. Noi siamo partiti da Ambiente e territorio. La sostenibilità ambientale è un filo verde che unisce il nostro programma e dovrà unire l’amministrazione non solo albese nei prossimi anni. Inoltre, non solo sostenibilità, ma anche pulizia, tanta pulizia, perché Alba ne ha un bisogno tremendo, e cura delle aree verdi. Penso al Parco Tanaro, il nostro polmone verde, che deve essere un rifugio fresco e attrezzato per tutti gli albesi, insieme a tutte le aree verdi presenti nei nostri quartieri”.

Incontrando molte persone, girando la città e le sue frazioni, ascoltando le istanze dei cittadini … qual è l’appello/richiesta più ricorrente che le hanno rivolto le persone?

“In parte l’ho accennato prima: pulizia, decoro e manutenzioni. In questi anni l’unica cosa che i cittadini hanno davvero percepito del sindaco uscente è l’assenza. Completa assenza dai quartieri se non per qualche inaugurazione, ma un sindaco deve girare sempre la città”.

Tornando al programma, nella parte che riguarda i giovani lei sostiene la necessità di avere un nuovo approccio e parla di “tempo e spazi di qualità”. Come farete a far entrare i giovani nei processi decisionali e nell’organizzazione di eventi e iniziative?

“Direi che abbiamo già iniziato con l’ingresso di Futura, la vera novità politica e amministrativa del panorama albese. Come candidato sindaco sono fiero che un gruppo di ragazze e ragazzi preparati e competenti abbia messo in piedi questo progetto sentendosi coinvolto dalla nostra proposta. E così sarà per tutti i giovani che vorranno partecipare. Per loro e per i ragazzi ancora più giovani, abbiamo in programma di ristabilire il Forum Giovani, un hub di tutte le associazioni giovanili albesi, la creazione di uno spazio di protagonismo giovanile e l’istituzione del Consiglio Comunale dei ragazzi. Sono solo alcuni esempi, ma il rilancio albese passa anche da quanto saremo in grado di rendere Alba sempre attrattiva per i nostri ragazzi”.

Tema sanità. Il vecchio ospedale potrà diventare un presidio a portata di mano per gli albesi?

“Dovrà diventarlo. Serve un presidio sanitario in città e c’è l’impegno di tutti per portarlo avanti e consentire ai cittadini di usufruire sul territorio di servizi sanitari che non necessitano l’ospedalizzazione. Chiaramente non dovremo accontentarci e sfruttare al massimo una struttura ampia come il San Lazzaro. Mi permetto di collegarmi ad un’altra questione della zona: dovremo occuparci di una riqualificazione e rilancio di via Pietrino Belli e piazzetta Micca, dove le attività commerciali sono in difficoltà e alcune stanno persino chiudendo”.

Nella parte in cui il vostro programma tratta i problemi riguardanti le attività produttive, il commercio e l’agricoltura si parla di “efficientamento dei servizi”. In sintesi … cosa c’è che non funziona ad Alba oggi in questi comparti?

“Con servizi intendiamo tutto ciò che l’amministrazione mette in campo a favore dei cittadini, questo si traduce anche in servizi per le attività produttive. In primis, serve stabilità politica, dare dei punti di riferimento con cui confrontarsi, per questo istituiremo l’Assessorato all’agricoltura. In generale pensiamo che siano da ammodernare alcuni uffici, lavorando per intercettare finanziamenti europei e agevolare le imprese che vogliono investire su Alba. Sempre con uno sguardo importante all’innovazione”.

Viabilità. Tra le azioni che proponete c’è la realizzazione del progetto del terzo ponte, ma anche uno studio completo sulla mobilità cittadina, investimenti sul trasporto pubblico, aumento delle piste ciclabili, realizzazioni nuovi parcheggi e molto altro. Crede che Alba possa diventare una città più “smart” in qualche anno?

“Certo! Abbiamo capito che gli slogan del sindaco uscente non bastano, servono concretezza e visione. Per cui da una parte diciamo “avanti” con i dossier sulle grandi opere, e dall’altra siamo convinti che Alba debba diventare una città moderna che guarda al futuro. È ormai comprovato che la mobilità diventa scorrevole se si investe sulla mobilità sostenibile e sul trasporto pubblico. Per questo proponiamo di efficientare la rete di bus e piste ciclabili; proponiamo anche un’idea innovativa, due incentivi, il 'bike to work' e 'bike to school': noi, come Amministrazione, remuneriamo i km percorsi da chi rinuncia all’auto per recarsi a lavoro o a scuola. Questo buono potrà poi essere speso in negozi di prossimità, andando così anche a sostenere il commercio locale. Risposte innovative a problemi complessi”.

Proponete la riunificazione degli assessorati di turismo e cultura. Perché?

“Perché i rimpalli di questi anni sono stati un problema per Alba, due assessorati sono forse utili per accontentare i partiti, ma non per portare avanti un progetto turistico e culturale serio. Basti pensare che l’assessorato alla cultura non è stato coinvolto nella candidatura a Capitale Italiana della cultura. Inoltre, cultura e turismo devono andare avanti insieme, affinché il volano del turismo coinvolga tutte e tutti gli albesi. E aggiungo: la stretta collaborazione tra turismo e cultura permetterà di dare visibilità a tutte le associazioni culturali albesi. Riproporremo la “Primavera di Alba”, una rassegna di tutti gli eventi proposti in città, e anche una rassegna autunnale. In generale, serve un vero coordinamento e una programmazione precisa e ambiziosa”.

La Giunta dei Quartieri potrà servire a individuare e mettere a fuoco i problemi delle varie parti della città?

“La Giunta nei quartieri è un altro progetto innovativo: lo sto ripetendo ad ogni incontro ci siamo oggi e ci saremo nei prossimi anni. Ai cittadini saranno comunicati giorno, ora e luogo, lì troveranno oltre al sottoscritto tutti gli assessori a cui comunicare le proprie esigenze. Contiamo anche così di riavvicinare i cittadini alla politica. Vorrei essere il Sindaco di tutti, che sta tra la gente comune”.