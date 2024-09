I Mobili a Specchio Sono il Nuovo Trend delle Case, Secondo gli Interior Designer

Per molti anni, i mobili a specchio sono stati sottovalutati ed esclusi dalle nostre abitazioni. Considerati oggetti del passato, venivano ritenuti forse un po' kitsch e troppo appariscenti per le case contemporanee. Tuttavia, negli ultimi tempi gli esperti del settore segnalano una controtendenza che vede i mobili a specchio diventare un vero e proprio must-have di stile per gli interni più ricercati.

In effetti, anche i migliori brand di design, primo tra tutti Edra, presentano mobili di design dall'effetto specchiato nelle loro collezioni più esclusive. Perché il ritorno di questi complementi di arredo viene apprezzato dagli esperti del design? Quali sono i mobili a specchio che potremmo considerare per le nostre case?

Perché i Mobili a Specchio sono Tornati di Moda?

Gli interior designer di tutto il mondo riscontrano con entusiasmo il ritorno dei mobili a specchio nei progetti di arredo delle case più moderne. Questa inversione di tendenza trova l'approvazione degli esperti di design per diversi ma validi motivi:

ñ Illusione di spazi più grandi

È risaputo che i mobili a specchio hanno la capacità di creare l'illusione di spazi più ampi. Grazie al loro riflesso, riescono a far sembrare una stanza più grande e aperta di quanto non sia realmente. Questo effetto ottico è sicuramente utile negli appartamenti di dimensioni ridotte, tipici delle grandi città.

ñ Creazione di effetti ottici

L'uso strategico di mobili a specchio può trasformare completamente l'aspetto di una stanza. Gli specchi creano effetti ottici affascinanti, riflettendo gli elementi architettonici o i colori di ciò che li circonda, aggiungendo profondità e interesse visivo. Basti pensare ai bagni con le pareti interamente specchiate, da cui anche nel mondo del cinema sono nate delle scene indimenticabili.

ñ Aumento della luminosità

I mobili a specchio sono eccellenti per aumentare la luminosità di una stanza. Riflettendo la luce naturale o artificiale, possono rendere un ambiente più luminoso e accogliente, riducendo la necessità di ulteriori fonti di luce. In questo modo, si può risparmiare sulla corrente elettrica, sfruttare la luce del sole e rendere le proprie case degli ambienti più sereni e calorosi.

ñ Funzionalità ed estetica

Oltre alla loro bellezza, i mobili a specchio sono estremamente funzionali. Se gli specchi sono degli oggetti solo decorativi, scegliendo dei mobili con superfici specchiate si può unire l'utile al dilettevole: armadi, tavolini e comò diventano così sia un ottimo spazio di archiviazione che di decorazione contemporaneamente.

ñ Perfetti per i contenuti social

In un'epoca in cui i social media giocano un ruolo importante nella nostra vita quotidiana, i mobili a specchio offrono l'opportunità perfetta per scattare selfie particolari e insoliti. Un mobile a specchio ben posizionato può diventare lo sfondo ideale per i tuoi scatti da condividere online, in maniera originale e anche divertente.

5 Esempi di Mobili a Specchio di Design da Avere

Se stai considerando di aggiungere mobili a specchio al tuo arredamento, ecco i migliori pezzi di design da considerare:

1. Mobile contenitore Scrigno di Edra

Il mobile di Edra disegnato da Fernardo e Humberto Campana, è un vero gioiello. Il suo design elegante e spigoloso, combinato alla superficie specchiata, lo rendono un pezzo di grande impatto visivo. Oltre alla bellezza, offre ampio spazio per riporre oggetti, unendo stile e praticità in modo impeccabile.

1. Specchio/Orologio Moment di Cattelan Italia

Per chi non se la sente di osare troppo, un orologio specchiato è il miglior modo per introdurre degli arredi di questo tipo con moderazione e sobrietà. Lo specchio/orologio Moment del duo Brogliato & Traverso può decorare le pareti di casa aggiungendo un tocco di personalità persino a un semplice orologio.

2. Mobile Bar Hive di Baxter

Hive è un mobile dal design elegante ma immediatamente riconoscibile, in grado di colpire con un solo sguardo. Immaginato da Pietro Russo come mobile bar, Hive può svolgere anche la funzione di separatore in un open space o di libreria in un salotto. I particolari giochi di specchi ricordano la struttura di un ampio alveare, dando luce a un effetto davvero inimitabile.

3. Credenza 5th Avenue di Gallotti & Radice

La credenza 5th Avenue disegnata da Marcello Pozzi è perfetta per arricchire l'ingresso o il salotto con eleganza e buon gusto. È un mobile dall'influenza urbana newyorkese, ma dallo stile altamente raffinato, con una straordinaria superficie specchiata che conferisce dinamismo e carattere all'ambiente.

4. Tavolino Litt di Acerbi

Il Litt di Acerbi è un elemento di arredo all'avanguardia, minimal e originale. È un tavolino in grado di stravolgere completamente l'aspetto di una stanza, grazie alle sue linee ben definite e agli intriganti giochi di riflessi. Questa creazione di design, firmata dal duo Gabriele & Oscar Buratti, è più adatta alle case moderne e monocromate.

Mobili a Specchio nel Proprio Arredamento: Sì, ma Come?

Per evitare accostamenti rischiosi e un effetto finale eccessivamente stravagante, è meglio fare attenzione ai dettagli e avere alcune semplici accortezze:

ñ Scegli un punto focale: Un mobile a specchio può diventare il punto focale di una stanza. Posizionalo in un luogo dove possa catturare la luce e riflettere gli elementi più belli dell'ambiente.

ñ Bilancia con altri materiali: Per evitare un effetto eccessivamente riflettente, bilancia i mobili a specchio con altri materiali come legno, tessuti morbidi e metalli opachi.

ñ Usa gli specchi per moltiplicare la luce: Posiziona i mobili a specchio vicino a finestre o fonti di luce per massimizzare il loro effetto luminoso.

ñ Non esagerare: Un ambiente con troppi mobili a specchio può risultare, al contrario, opprimente. Scegli con cura i pezzi da includere e bilancia con altri elementi di arredo.

I mobili a specchio stanno vivendo una rinascita, grazie al loro stile straordinario e alla loro capacità di trasformare gli spazi. Sono perfetti per chi desidera aggiungere un tocco di modernità e funzionalità alla propria casa, senza rinunciare alla ricercatezza.

Puoi trovare i mobili a specchio qui suggeriti e altri pezzi di design simili, visitando il sito Tomassini.com. Il loro catalogo, altamente curato ed esclusivo, è sempre aggiornato sui migliori brand made in Italy del momento. Inoltre, un servizio clienti composto da Interior Designer esperti è pronto ad aiutarti, per trovare la soluzione più adatta ai tuoi spazi da arredare.