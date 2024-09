Previsioni Neiro: il nuovo token a tema canino che sta attirando i trader

Neiro Ethereum (NEIRO) è una nuova criptovaluta lanciata a fine luglio del 2024, con una fornitura totale di 1 miliardo di token.

Neiro non presenta alcuna commissione per le transazioni, inoltre il team di sviluppo non riceverà token dalla fornitura, cosa che suggerisce un approccio concentrato sulla community.

Il valore di Neiro Ethereum è cresciuto del 289% negli ultimi 7 giorni, contrastando le tendenze ribassiste del mercato. Il volume di trading nelle 24 ore è salito del 20%, superando i 72 milioni, mentre il market cap è arrivato a circa 173 milioni di dollari.

Attualmente, il valore di Neiro Ethereum è di circa 0,17 dollari. Secondo gli analisti, la crescita dell’asset è dovuta al recente listing su Binance, l’exchange principale nel settore delle criptovalute.

Dopo il listing, NEIRO ha scambiato al di sopra delle Medie Mobili Semplici (SMA) a 50 e 200 giorni, confermando il trend rialzista, con l'Indice di Forza Relativa (RSI) leggermente sotto la zona di ipercomprato a 70, indicando che l'asset è ancora sopravvalutato.

Se l'attuale trend rialzista continua, il valore di Neiro su ETH potrebbe continuare a salire, per questo gli analisti hanno effettuato previsioni a breve, medio e lungo termine.

Prima di riportarle, ricordiamo che le previsioni sulle criptovalute non sono mai affidabili al 100%, per questo vanno considerate con attenzione.

Previsioni 2024

Gli analisti vedono il valore di NEIRO crescere fino a 0,25 dollari per la fine del 2024, con un valore medio di 0,20 dollari. Alcuni esperti ritengono che Neiro potrebbe diventare un token capace di competere con le meme coin principali, Dogecoin e Shiba Inu.

Previsioni 2025

L’hype per Neiro potrebbe continuare anche nel 2025, specialmente se il trend delle meme coin continuerà ad attirare i trader. L’anno prossimo, il mercato rialzista innescato da una possibile crescita del Bitcoin, potrebbe portare Neiro sopra gli 0,40 dollari, fino a un massimo di 0,50 dollari. Il valore medio previsto è di 0,30 dollari.

Previsioni 2030

Le previsioni sulle criptovalute sono poco attendibili, specialmente quelle a lungo termine. Entro il 2030 il mercato potrebbe subire grandi cambiamenti, ma in generale si prevede che ci sarà una maggiore adozione degli asset digitali e della blockchain.

Pertanto, le stime rialziste vedono NEIRO arrivare a un valore massimo di 2 dollari e a un minimo di 1 dollaro.

