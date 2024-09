Presentazione a Venasca del libro "In Messico con Frida Kahlo" di Paola Zoppi

In occasione del programma per i festeggiamenti di Santa Lucia a Venasca, sabato 14 settembre alle 16,30, nella biblioteca civica di via Casavecchia 14, sarà presentato il libro di Paola Zoppi “In Messico con Frida Kahlo – L’autoritratto come geografia” edito da Giulio Perrone per la collana “Passaggi di dogana”.

Il libro che si colloca tra narrativa e saggistica è stato pubblicato lo scorso giugno.

L’autrice si chiede “Dove possiamo trovare Frida Kahlo oggi?” e immagina con questo libro una cartografia essenziale nella quale far convergere case, città e strade collocate nelle Americhe e in Europa, nelle quali la vita dell’artista messicana ha preso forma; e una mappa astrale che delinea il profilo di Frida al momento della sua venuta al mondo e prima che il mondo stesso entrasse in lei.

Tuttavia, una storia non può essere solo lo svolgersi cronologico di fatti e non può limitarsi a ciò che già conosciamo, per cui Frida, non è solamente l’artista della Casa Azul, colei che indossa l’abito tradizionale e la sua relazione con Diego Rivera non è solo la sintesi di un tradimento.

Frida va ricercata nelle parti del suo corpo che, una volta fratturate, sono divenute genesi e spazio della sua arte; nelle parole scritte a grandi lettere diventate luogo di passione: disintegrazione, nascita, doppio. In quella cultura materiale che si alimenta del suo volto, lo stesso che l’artista ha disegnato ossessivamente per prima, pioniera del suo culto: la “Fridamania” scoppiata poi negli anni Ottanta.

Paola Zoppi è giornalista e consulente culturale. Appassionata di libri, è lettrice onnivora sin da giovanissima. Conduttrice radiofonica, performer, da anni si occupa di rassegne, festival ed eventi culturali, collabora con testate e blog culturali.

Dialogherà con la giornalista di Targatocn Anna Maria Parola.

Ingresso libero.