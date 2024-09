Mondovì, sfide didattiche innovative all'IIS Giolitti Bellisario

L'anno scolastico 2024/25 si apre con una svolta audace e originale al “Giolitti-Bellisario-Paire” di Mondovì e Barge. Grazie alla visione innovativa della dirigente scolastica, prof.ssa Donatella Garello, e alla collaborazione dei docenti, l'istituto lancia il “Periodo Zero”, un progetto pensato per accogliere e supportare i nuovi studenti delle classi prime in maniera del tutto inedita.

Per i primi tre mesi, i neo-iscritti non saranno semplicemente valutati sul piano delle “prestazioni”, ma verranno accompagnati in un percorso di ascolto e integrazione. Questa scelta, che si distacca dai modelli tradizionali, mira a fornire a tutti gli studenti un terreno comune su cui costruire le future competenze. “Si è lavorato tanto durante l’estate sulla formazione docenti, sui voti, sui giudizi. Abbiamo scelto di migliorare il metodo di valutazione per aiutare i ragazzi a diventare più consapevoli di se stessi e delle proprie risorse”, spiega la dirigente Garello.

Una caratteristica di spicco del "Periodo Zero" è, infatti, la valutazione descrittiva, che si abbina alla tradizionale valutazione numerica, e permette agli studenti di sviluppare maggiore sicurezza e comprensione del proprio percorso formativo, grazie agli spunti di riflessione dei docenti, che si basano sull'osservazione svolta durante tutto il percorso di apprendimento.