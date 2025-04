Progetto di sensibilizzazione e prevenzione sugli ordigni bellici inesplosi

Martedì 8 aprile, nell’Aula Magna dell’ITIS “Mario Delpozzo” di Cuneo, le classi 1ACHI, 1ABIO, 1CROB, 1BBIO, 2BMEC, 2AELE e 2AROB hanno partecipato al progetto del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana “La sicurezza dalle scuole al territorio”, promosso dal Prefetto di Cuneo, in collaborazione con il 32° Reggimento Genio Guastatori di Fossano, l’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ambito territoriale di Cuneo. Scopo del progetto è l’informazione e la sensibilizzazione degli studenti sui pericoli connessi al ritrovamento di ordigni bellici o di oggetti potenzialmente pericolosi.

Dopo il saluto iniziale del Dirigente scolastico Ivan Re, alcuni rappresentanti del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana e del 32° Reggimento Genio Guastatori di Fossano hanno mostrato agli allievi ordigni bellici di varie tipologie, al fine di poterli poi riconoscere in caso di ritrovamento, sottolineando come siano spesso resi quasi irriconoscibili dai segni del tempo, ma soprattutto hanno dato precise indicazioni su quale sia il comportamento da adottare in caso di rinvenimento di uno di essi. Questi manufatti possono essere molto pericolosi, pertanto non devono essere toccati o manomessi e bisogna denunciare immediatamente il ritrovamento segnalandone la posizione agli organi competenti.

La video testimonianza di Nicolas Marzolino, che nel 2013, a Novalesa (Torino), quando aveva quindici anni, ha perso la vista e la mano destra nell'esplosione di una bomba a mano, ha rappresentato uno tra i momenti più salienti ed emozionanti dell’incontro.

Questa iniziativa di divulgazione della cultura della sicurezza nelle scuole è stata molto apprezzata dagli studenti che hanno seguito con attenzione e interesse tutto l’intervento: pertanto si ringraziano i relatori per aver trasmesso in modo semplice, ma efficace i concetti della prevenzione dei rischi da ordigni bellici inesplosi.