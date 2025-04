Premiati a Sommariva del Bosco gli elaborati del progetto "Bruna", dedicato alla sicurezza stradale

Venerdì 28 marzo a Sommariva del Bosco, presso il Teatro Bongiovanni, si è svolta la serata finale del "Progetto Bruna", con la premiazione dei migliori elaborati delle tre sezioni della terza media locale.

L’argomento ha riguardato la prevenzione degli incidenti stradali, la mobilità in sicurezza, far nascere e promuovere la cultura della sicurezza stradale.

Le ragazze e i ragazzi hanno preso spunto da quanto detto e spiegato nella mattinata del 28 gennaio da diversi relatori tra cui il sindaco Marco Pedussia, l’Assessore Laura Petito con l’Amministrazione Comunale, la Dirigente Scolastica Anna Giordana con alcuni insegnanti, le famiglie Manissero Gastaldi, l’Associazione Dreams of Children con il Presidente Fabrizio Boasso e la Vicepresidente Valentina Spinelli.

Un ringraziamento va ai relatori per il loro intervento: Sergio Cozza istruttore della locale scuola guida, i Marescialli Marco Palumbo e Matteo Chirico della Stazione Carabinieri di Sommariva del Bosco, Valeria Tosco facente parte della C.R.I. di Sommariva del Bosco, Abello Aldo responsabile per la Provincia di Cuneo dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada Aps e il dottor Armando Vanni esperto di problemi di alcol e correlati.

Si auspica di ripetere in futuro questa iniziativa come prevenzione e nel ricordo di Bruna Manissero che per molti anni ha promosso nelle scuole la sicurezza stradale.