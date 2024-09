Autoarticolato frigo uscito fuori strada sulla strada provinciale 7 nel Comune di Bra tra Cherasco e Pollenzo.



L'allarme alle 13.15 di oggi, giovedì 12 settembre. Nell'incidente, avvenuto in autonomia per la perdita del controllo del mezzo, l'autista non è rimasto ferito gravemente ed è stato preso in carico dai sanitari dell'emergenza sanitaria del 118.



Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Alba per la messa in sicurezza, insieme ai carabinieri della Compagnia locale.