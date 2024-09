Consegnato il “Premio Guarene” alla ex sindaca Carla Boffa

Nello scorso week-end, a Guarene, si è tenuta la cerimonia di consegna del “Premio Guarene” e della Costituzione della Repubblica Italiana ai ragazzi della leva 2006.



Il “Premio Guarene” quest’anno è stata assegnato a Carla Boffa, sindaco del paese dal 2004 al 2009 e per molti anni consigliere comunale, nonché assessore della Provincia di Cuneo dal 1999 al 2004. Il riconoscimento è stato conferito per tutto l’impegno e i risultati ottenuti in favore del proprio territorio.



A premiare la signora Boffa e a consegnare la carta costituzionale ai ragazzi della leva 2006, è stato il sindaco di Guarene Simone Manzone: “È sempre un’emozione ritrovarsi per un appuntamento così importante: da una parte si premia quella persona che si è particolarmente distinta, nel corso degli anni, per i servizi resi al paese, in svariati ambiti. Dall’altra parte si consegna la Costituzione, la carta fondamentale sui cui si basa il nostro Stato, ai ragazzi nel corso dell’anno diventano maggiorenni e quindi entrano a pieno titolo nella vita della comunità. Grazie e complimenti anche ai ragazzi della leva, che si sono dimostrati maturi e in gamba anche nell’organizzazione della festa della leva del 31 agosto scorso”.