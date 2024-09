Mondovì, troppi incidenti allo svincolo sulla sp564 a Sant'Anna: "Sono previsti interventi?"

"Il tratto di strada provinciale per Cuneo compreso tra lo svincolo per la tangenziale e la rotatoria per S.Anna e Rocca De’ Baldi è stato teatro, negli ultimi anni, di incidenti di varia gravità. Ha un carico di traffico quotidiano elevato (quasi 10.000 passaggi al giorno secondo i dati relativi al 2023 rilevati proprio in quel tratto) ed ha diversi accessi da aziende ed esercizi pubblici. I residenti segnalano il passaggio di veicoli a velocità eccessiva, sorpassi nonostante il divieto, parcheggio lungo la carreggiata".

Così intervengono i consiglieri Laura Gasco, Davide Oreglia e Cesare Morandini che, con una interrogazione consiliare protocollata il 12 settembre 2024, chiedono "se anche l’Amministrazione e la Polizia Locale ritengano, alla luce dei dati in loro possesso, il tratto di strada provinciale come pericoloso, e se intendano in conseguenza valutare l’adozione di adeguati strumenti normativi (limite di velocità) e/o dissuassivi (fissi o mobili), allo scopo di prevenire incidenti stradali per gli utenti".