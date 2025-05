A Garessio si formano i “Futuri Drivers”

Mercoledì 28 maggio, le classi seconda, terza e quarta della scuola primaria di Garessio hanno concluso con entusiasmo il progetto Futuri Drivers, giunto al suo secondo anno di realizzazione e portato avanti in collaborazione con la Polizia Locale, in particolare grazie all’impegno dell’agente Riccardo Canevari.

L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare i bambini sull’importanza dei comportamenti corretti e sicuri sulla strada, per contribuire alla formazione di futuri pedoni, ciclisti e conducenti più consapevoli e attenti.

Durante i due incontri precedenti, i piccoli studenti hanno seguito con interesse presentazioni, slides e brevi video incentrati sulle principali regole del Codice della Strada. Si è parlato di segnaletica verticale e orizzontale, delle caratteristiche dei pedoni e delle biciclette, del corretto uso del casco e dei seggiolini in auto. I contenuti sono stati modulati in base all’età e alla classe, affrontando anche temi più attuali come i comportamenti a rischio derivanti da modelli negativi proposti dal web.

Il momento conclusivo del progetto ha visto i bambini protagonisti in un percorso pratico: a piedi o in bicicletta, si sono messi alla prova su un tracciato appositamente allestito con segnaletica reale, sperimentando anche le segnalazioni manuali fornite dall’agente Canevari. Al termine dell’attività, tutti i partecipanti hanno ricevuto un diploma, simbolo dell’impegno e dell’apprendimento dimostrato.

Un’esperienza educativa e coinvolgente che ha saputo coniugare divertimento e formazione civica, lasciando nei bambini un messaggio chiaro: sulla strada, la sicurezza è responsabilità di tutti.