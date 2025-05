I musei di Robilante aperti nel lungo weekend del 2 giugno

Il piccolo comune di Robilante si sta preparando ad un lungo weekend ricco di eventi per festeggiare i 20 anni del Museo della Fisarmonica.

In tale occasioni i tre piccoli musei robilantesi apriranno le loro porte per tre giorni consecutivi

SABATO 31 MAGGIO: 16-19

DOMENICA 1 GIUGNO: 10-12; 15-18

LUNEDI’ 2 GIUGNO: 14:30-18:30

I visitatori sono invitati a varcare la soglia di queste piccole realtà museali per scoprire le tante curiosità che racchiudono. Un’occasione unica per apprendere le regole fisiche del suono e la relativa trasmissione all’interno di sale ricche di radio e grammofoni (Mu.S.Com) oppure come è composta una fisarmonica, quali sono i balli tipici della Valle Vermenagna, la tradizione della festa delle Leve e dell’intaglio del legno (Museo Fisarmonica) o ancora ammirare il plastico della Cuneo-Nizza e apprendere come funziona la sala comandi di una stazione (Esposizione permanente del Ferroclub cuneese).

Il week end sarà, inoltre, ricco di eventi culturali

Sabato 31 maggio concerto dell’organettista Alessandro d’Alessandro alle ore 21 presso Confraternita Santa Croce;

Lunedì 2 giugno: ore 8:30 tradizionale camminata tra le borgate con l’Associazione Limodoro, ore 12:30 grigliata di carne in piazza organizzata dalla Pro Loco di Robilante, a seguire “Sounà e Cantà” 20° raduno dei cantori spontanei e dei suonatori di courenta e balet.

Il 2 giugno sarà possibile raggiungere Robilante a bordo di un treno speciale Arenaways, partenza da Cuneo alle ore 12:15, rientro partenza da Robilante ore 18:05 (corsa gratuita con prenotazione obbligatoria via whatzapp +39 3493161380; +39 3339149173).

Per informazioni:

Museo della Fisarmonica: museofisarmonicarobilante@gmail.com; 3288655394, sito internet www.museofisarmonica.com/

Mu.S.com: Quinto.dalmasso@gmail.com; 3489554673

Ferroclub: ferroclub.cuneese@gmail.com ; 3339149173

Per ulteriori informazioni: www.comune.robilante.cn.it (area tematica “Vivere Robilante”).