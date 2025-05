Sportello informativo gratuito: l'ospedale di Cuneo rinnova la convenzione con 10 patronati

Rinnovata la convenzione triennale tra l’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle e 10 patronati per lo sportello informativo sociale.

Il documento è stato sottoscritto dal direttore generale, Livio Tranchida, e i referenti di ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani), ENAPA (Ente Nazionale Assistenza Patrocinio Agricoltori), 50&PIU’ ENASCO (Ente nazionale di assistenza sociale per i commercianti), EPACA (Ente di Patrocinio e Assistenza per i Cittadini e l'Agricoltura), EPASA – ITACO (Ente di Patronato e Assistenza Sociale per gli Artigiani) – (Istituto per la Tutela e l’Assistenza degli Esercenti Attività Commerciali, Turistiche e dei Servizi), INAC (Istituto Nazionale Assistenza Cittadini), INAPA (Istituto Nazionale di Assistenza e di Patronato per l'Artigianato), INAS-CISL (Istituto Nazionale Assistenza Sociale), INCA-CGIL (Istituto Nazionale Confederale di Assistenza) e ITAL-UIL (Istituto di Tutela e Assistenza dei Lavoratori.

Lo sportello, gestito dall’educatore professionale Antonello Chiapella con la collaborazione dell’assistente sociale Annalisa Cherasco, è nato nel 2017 con l’obiettivo di facilitare i passaggi burocratici del dopo ricovero, ad esempio per l’acceso in convenzione alle strutture per anziani e per persone con disabilità, ed effettuare, in modo istantaneo e gratuito, le pratiche per l’invalidità civile, l’assegno di accompagnamento e i benefici della legge 104 per l’assistenza di famigliari con disabilità.