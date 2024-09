Incendio fienile a Fossano in località Tagliata in campagna

Sono ancora al lavoro varie squadre dei vigili del fuoco di Cuneo con il supporto dei volontari di Busca, Fossano e Savigliano, con vari mezzi: dall'autopompe serbatoio ordinaria, autobotti e autoscala, per lo spegnimento dell'incendio in un fienile in località Tagliata a Fossano.



Le fiamme hanno coinvolto buona parte della riserva stipata delle rotoballe presenti, senza compromettere la struttura di cemento armato che le ospitava.



Sono in corso di ultimazione le attività di raffreddamento e smassamento.



La chiamata è partita dopo le 11 di questa mattina, venerdì 13 settembre.