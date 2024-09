Un successo i 2 open day di salsa e bachata all'Imperial Dance

Sono state un successo le due serate di open day del 5 e 11 settembre rivolte alle persone che hanno già frequentato un corso base di salsa e bachata. Con 112 persone presenti nelle 2 serate di open day, l'Imperial Dance Academy di Cuneo ha dimostrato ancora una volta di essere un punto di riferimento per gli appassionati di danza della provincia.

Giovedì 5 e mercoledì 11 settembre, l'Imperial Dance ha organizzato 2 open day pensati appositamente per chi ha già frequentato un corso base di salsa e bachata, desiderando perfezionare le proprie competenze. Partecipare a questi open day è stata un'opportunità preziosa per valutare il proprio livello di preparazione e scegliere il corso più adatto alle proprie esigenze.

Queste 2 giornate sono state pensate per formare gruppi di apprendimento omogenei, dove tutti i partecipanti si trovano allo stesso livello di competenza. Questo approccio assicura che ciascun allievo possa progredire in modo uniforme, senza sentirsi né troppo indietro né troppo avanti rispetto al resto del gruppo. In questo modo, ogni lezione sarà un'esperienza piacevole, nuova e stimolante, dove potrai migliorare passo dopo passo, insieme a persone che condividono la tua stessa passione e il tuo stesso livello di abilità.

Anche il corso base di martedì della prossima settimana è al completo, un’altra testimonianza del grande interesse che la danza suscita tra gli abitanti di Cuneo e dintorni. Chi volesse iscriversi può prenotare il proprio posto nel corso in partenza giovedì 17 ottobre 2024.

Per informazioni o iscrizioni al corso del 17 ottobre chiamare il numero 340-3311994 oppure su WhatsApp https://wa.me/393403311994 o visita il sito https://www.imperial-dance.it/