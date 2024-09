Al via la nuova stagione teatrale a Mondovì: da Enia alla Angiolini, un calendario ricco e variegato

Il Comune di Mondovì è lieto di annunciare la stagione teatrale 2024-2025, organizzata in collaborazione con Piemonte dal Vivo. Un programma ricco e variegato che porterà sul palco grandi nomi del teatro italiano, offrendo al pubblico spettacoli di qualità, di rilievo nazionale. La stagione comprende anche con gli appuntamenti dedicati alle famiglie organizzate da Piemonte dal Vivo insieme alla Fondazione TRG.

La stagione si apre domenica 24 novembre 2024 con "La Valigia", tratto dall'opera di Sergei Dovlatov e interpretato da Giuseppe Battiston, che offre una toccante interpretazione delle esperienze dell’esilio, con il suo consueto stile ironico e profondo.

Il 10 gennaio 2025, è la volta di Caterina Guzzanti con "Secondo Lei", una commedia brillante che esplora dinamiche sociali con ironia pungente Il 10 febbraio sul palco "Chi è io?" con Francesco Pannofino, una commedia teatrale divertente e surreale, al centro della trama troviamo Leo Mayer, uno psicoanalista e critico della società, che si ritrova protagonista di un bizzarro show televisivo. Mercoledì 26 febbraio 2025, Ambra Angiolini porta in scena "Oliva Denaro", adattamento del romanzo di Viola Ardone, incentrato sulla lotta di una giovane donna per la propria libertà in un contesto patriarcale.

Il 12 marzo 2025, Davide Enia presenta "Autoritratto", uno spettacolo intimo e personale che esplora temi universali attraverso la lente dell'esperienza individuale. Maria Amelia Monti è protagonista il 27 marzo 2025 di "Strappo alla Regola", una commedia che indaga, con ironia, le contraddizioni della vita moderna, affiancata da Claudia Gusmano. Il 9 aprile 2025, la stagione prosegue con "Le Prénom – Cena tra Amici", una commedia pungente e divertente che affronta le dinamiche dell’amicizia e della famiglia, diretta da Antonio Zavattieri. Infine, il 17 aprile 2025 la stagione si conclude con un appuntamento della rassegna diffusa “We speak dance” con "Questo lavoro sull’arancia", uno spettacolo che unisce danza e teatro, offrendo spunti di riflessione con un linguaggio innovativo.

A completare l’offerta culturale del Comune di Mondovì ci sono gli appuntamenti dedicati alle famiglie organizzati in collaborazione con la Fondazione TRG con spettacoli il sabato pomeriggio alle 18. Il primo incontro è sabato 16 novembre 2024 con "Storie di un Burattino", suggestioni tratte da Pinocchio, a seguire "Dolcemiele" il 14 dicembre 2024, un racconto dolce e coinvolgente ispirato al racconto Matilde di Roal Dhal. Nel nuovo anno, il 25 gennaio 2025, è la volta di "Alice in WWWonderland", una rivisitazione moderna del classico di Lewis Carroll, mentre il 22 febbraio 2025 chiude il ciclo "Piccoli Principi e Principesse", uno spettacolo dedicato alla fantasia e all’immaginazione dei più piccoli.

"Anche quest’anno il grande teatro torna a Mondovì e lo fa con otto spettacoli di assoluto livello, capaci di soddisfare un pubblico eterogeneo grazie ad una proposta varia e complementare" il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessora alla Cultura, Francesca Botto. "Dall’introspezione psicologica di Angelo Longoni alla dissacrante e amara ironia di Dovlatov, dalla comicità di Edoardo Erba all’orazione civile di Davide Enia, senza dimenticare la commedia francese e le performance partecipative. Una stagione teatrale all’insegna dell’attualità e della riflessione, impreziosita dalla maestria scenica e attoriale di professionisti come Giuseppe Battiston, Caterina Guzzanti, Ambra Angiolini, Francesco Pannofino e Maria Amelia Monti. Nomi di caratura nazionale intercettati grazie all’impegno e alla disponibilità della Fondazione Piemonte dal Vivo, che ben si coniugano con la visione dell’Amministrazione comunale, oggi impegnata, dopo la riapertura del “Baretti”, nella realizzazione di un nuovo spazio teatrale e nella divulgazione culturale come dimostra la prima edizione del “Teatro in Famiglia” tenutasi nei mesi scorsi".

"Siamo felici di rinnovare la nostra collaborazione con il Comune di Mondovì per la stagione 24-25 del CineTeatro Baretti. Piemonte dal Vivo svolge un ruolo strategico nel dialogo con i territori, progettando e costruendo insieme l'offerta culturale per valorizzare le peculiarità di ciascun centro. La qualità delle produzioni e la partecipazione di artisti di rilievo nazionale, in programma nella prossima stagione, sottolineano il nostro impegno nel promuovere il teatro come spazio privilegiato per l'espressione artistica e l'inclusione culturale" dichiara Matteo Negrin, direttore di Piemonte dal Vivo.

Teatro No Limits – Audiodescrizione spettacolo “Secondo lei”

Piemonte dal vivo anche questo anno propone grazie al progetto “Teatro No Limits” l’audiodescrizione in diretta durante lo spettacolo “Secondo lei”. Un’opportunità per rendere il teatro sempre più inclusivo ed accessibile portando l’audiodescrizione in teatro e rendendo tangibili – innanzitutto al pubblico non vedente e ipovedente - i particolari silenziosi della messa in scena: costumi, luci, scenografie, movimenti degli attori. “Teatro no limits” è promosso e realizzato dal Centro Diego Fabbri di Forlì in collaborazione con l’Associazione Incontri Internazionali Diego Fabbri APS, con il Dipartimento Interpretazione e Traduzione – DIT - Università di Bologna Campus di Forlì e con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Consiglio Regionale del Piemonte ETS.