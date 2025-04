Giovanni Quaglia ospite ad Alba: economia, welfare e infrastrutture al centro dell'incontro del 15 aprile

Martedì 15 aprile 2025, alle ore 17:30, presso la Chiesa di San Giuseppe di Alba, si terrà un importante incontro pubblico con il Prof. Giovanni Quaglia, protagonista del nuovo appuntamento del ciclo “San Giuseppe Incontri 2025”, promosso dal Centro Culturale San Giuseppe.

Un’ora con Giovanni Quaglia: focus su economia, welfare e collegamenti autostradali

Il titolo dell’incontro, “Economia, welfare, collegamenti autostradali: ieri, oggi, guardando al futuro”, anticipa una riflessione ampia e approfondita su temi di grande attualità per l’Italia e il Piemonte. A dialogare con il professor Quaglia sarà Roberto Cerrato, in un confronto che si preannuncia ricco di spunti e proposte.

Un evento gratuito per riflettere sul futuro del territorio

L’ingresso è libero, fino ad esaurimento posti. Si consiglia quindi di arrivare in anticipo per assicurarsi un posto a sedere. L’appuntamento è rivolto a cittadini, amministratori, studenti, professionisti e a chiunque voglia capire meglio le trasformazioni in atto nel nostro Paese.

Chi è Giovanni Quaglia?

Il Prof. Giovanni Quaglia, Cavaliere di Gran Croce, è una figura di primo piano nel panorama economico e istituzionale italiano. Con una lunga esperienza alle spalle, ha ricoperto numerosi incarichi pubblici e continua a essere un punto di riferimento per le politiche di sviluppo territoriale, con particolare attenzione alle infrastrutture e al welfare

Perché partecipare

Per comprendere le sfide economiche e sociali del nostro tempo

Per riflettere sul ruolo delle infrastrutture nel rilancio del territorio

Per ascoltare un esperto che unisce visione strategica e radicamento locale

Informazioni utili

Data: Martedì 15 aprile 2025

Martedì 15 aprile 2025 Orario: 17:30

17:30 Luogo: Chiesa di San Giuseppe, Alba

Chiesa di San Giuseppe, Alba Ingresso gratuito (fino a esaurimento posti)

L'incontro è organizzato in collaborazione con il Centro Studi sul Paesaggio Culturale di Langhe Roero Monferrato e le Edizioni Langhe Roero Monferrato.