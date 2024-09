Per cause in corso di accertamento, un'auto ha tamponato un trattore a San Defendente di Cervasca.

L'incidente si è verificato poco prima delle 8 di sabato 14 settembre in via Don Giovanni Bodino.

Il mezzo agricolo aveva un rimorchio carico di legna. Non si segnalano feriti gravi.

Sul posto i vigili del fuoco di Cuneo per la messa in sicurezza e l'emergenza sanitaria.