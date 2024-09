Sostanza da taglio per la droga e pregiudicati all'interno del locale: chiuso per 10 giorni un bar di Cuneo

Cento grammi di sostanza da taglio per confezionare dosi di stupefacente e la presenza ripetuta di soggetti con precedenti penali all’interno del locale sono costati la temporanea sospensione della licenza, con conseguente chiusura per un periodo di dieci giorni, al bar “La Reina Bistrot” di via Silvio Pellico a Cuneo.

È il risultato di un’operazione portata avanti con successo dalla Squadra Amministrativa della Questura del capoluogo nell’ambito della costante attività di verifica nei locali della città. Accertamenti che proseguiranno anche nei prossimi giorni, finalizzati a verificare il rispetto delle vigenti normative.