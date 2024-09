Confindustria Cuneo all'assemblea nazionale dell'associazione: "Tante proposte concrete per le nostre imprese"

Confindustria Cuneo insieme a Confindustria nazionale per portare sul tavolo di discussione con il Governo le priorità che riguardano le imprese del territorio. È la posizione che l’associazione cuneese, rappresentativa di 1.200 aziende e 57.000 addetti, ha assunto al termine dell’Assemblea generale di Confindustria, la prima del nuovo presidente nazionale Emanuele Orsini, che si è svolta mercoledì 18 settembre, a Roma, presso l’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”. All’evento è intervenuto anche il presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni. In rappresentanza di Confindustria Cuneo erano presenti il presidente, Mariano Costamagna e il direttore generale, Giuliana Cirio.

«Abbiamo apprezzato la relazione del presidente Orsini - ha commentato il presidente di Confindustria Cuneo e vicepresidente di Confindustria Piemonte, Mariano Costamagna -. Condividiamo la linea nazionale, a partire dalle proposte che Confindustria avanzerà nei prossimi giorni ai rappresentanti del Governo. Penso, in particolare, all’introduzione dell’aliquota premiale sull’Ires (Imposta sul reddito delle società) per gli utili reinvestiti e all’abolizione dell’Irap (Imposta regionale sulle attività produttive) per le società di capitali senza prevederne la sostituzione con una sovraliquota Ires, oltre al ripristino dell’agevolazione Ace (Aiuto alla crescita economica), poiché, come ha sottolineato Orsini, la patrimonializzazione delle nostre imprese è elemento essenziale per investire».

«Siamo inoltre al fianco di Confindustria nazionale nella partita per introdurre una serie di misure a costo zero per la spesa pubblica, fondamentali per la certezza del diritto e la sburocratizzazione degli oneri che oggi opprimono i nostri imprenditori e le loro aziende», ha aggiunto Mariano Costamagna.