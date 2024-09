Banca di Cherasco lancia progetto sulla gentilezza nei luoghi di lavoro che coinvolgerà anche le scuole

“La gentilezza è sinonimo di fiducia, trasparenza, ascolto, chiarezza. Sono atteggiamenti positivi, significa prendersi cura di sé, delle persone intorno a noi e dell’ambiente. Perché praticare gentilezza crea un migliore ambiente di lavoro che genera a sua volta migliori risultati”.

Così Cristina Ghiringhello, direttrice generale della scuola professionale e agenzia canavese Ciac, nominata tre anni fa “prima imprenditrice della Gentilezza in Italia”.

Ghiringhello l’altra sera è stata ospite nell’auditorium di Banca di Cherasco, di fronte 150 dipendenti dell’istituto di credito cooperativo, oltre a direzione generale e consiglio d’amministrazione. Il suo discorso è servito a “introdurre” un inedito progetto su “gentilezza e business” che dalle filiali della banca arriverà a coinvolgere anche due classi della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Taricco.

Prima dell’incontro di presentazione il direttore generale di Banca di Cherasco, Marco Carelli, ha detto: “Alla fine dello scorso anno abbiamo lanciato il concorso di idee tra i dipendenti, battezzato Green team: sono arrivate 25 proposte e abbiamo premiato tre progetti in ambito Esg. Per il benessere dell’ambiente la piantumazione di nuovi alberi vicino alla sede di Roreto, per il benessere della collettività il progetto sul volontariato aziendale nelle onlus del territorio a cui hanno aderito oltre 100 colleghi. Infine nell’ambito del benessere delle persone il progetto sulla gentilezza che vede la luce partendo dall’incontro con Ghiringhello”.

L’imprenditrice canavese ha parlato dell’importanza del lavoro basato sulla condivisione. I prossimi passi del progetto: ottobre diventerà il “mese della gentilezza” e nelle 26 filiali e nella sede centrale di Roreto di Banca di Cherasco sono già state installate bacheche dove segnare con dei post “gli atti di gentilezza che ci hanno fatto stare bene”. Saranno coinvolte anche due classi di prima elementare di Roreto con le loro bacheche e riflessioni. I post di dipendenti della Banca e degli alunni permetterà così di realizzare un “Manifesto della gentilezza” unendo buone pratiche, proposte innovative, testimonianze.

Infine gli alunni della primaria, il prossimo 13 novembre, ovvero la giornata mondiale della gentilezza, festeggeranno nell’auditorium della Banca con un piccolo dono.