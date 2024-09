Se non è nuova, la riparo. Ecco perché l'aftermarket gode della crisi dell'auto

Il circolante come motore

Piemonte e Torino ai vertici

Auto vecchie da riparare

"Il settore aftermarket va un po' meglio rispetto al resto dell'automotive - aggiunge Gianmarco Giorda, direttore generale di Anfia -, anche perché abbiamo un parco circolante piuttosto vecchio e che ha bisogno di manutenzione. In 5 anni è cambiato l'ecosistema in cui si muove il settore e ora ci troviamo con crisi come quella del mercato tedesco. Noi esportiamo 5,2 miliardi in Germania: se la flessione di quel mercato si accompagna alla debolezza in Italia potrebbe portare a un mix letale con molte crisi aziendali. Inoltre l'auto elettrica non sta andando come si immaginava: serve apportare qualche modifica al percorso pensato dall'Europa. Non si può fare una transizione per legge: serve sano pragmatismo e soluzioni percorribili da 2035 in avanti. Si devono anche rivedere i calcoli sulle metriche della CO2, altrimenti non si arriverà mai alle zero emissioni".