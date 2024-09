A Vignolo la festa patronale di San Costanzo dal 20 al 23 settembre

Grande festa a Vignolo in onore di San Costanzo. Il paese che sorge alle pendici delle colline del Bosco dell’impero si appresta a vivere un lungo e intenso fine settimana all’insegna della festa patronale tanto cara a tutti i vignolini. Da venerdì 20 settembre a lunedì 23, l’amministrazione comunale organizza per il weekend appuntamenti musicali per grandi e bambini, con musica, gare di carte, bocce e petanque e cene a base di pizza, raviole e porchetta.

A dare il via ai festeggiamenti, venerdì 20 settembre, sarà la gara alla Belota presso la Bocciofila a partire dalle ore 21.

Sabato 21 settembre, alle ore 14.30, sarà la volta della Gara alla Petanque. Alle ore 20 cena Super Pizza (menù da € 10 con acqua e dolce) che si terrà presso la Palestra di piazza Grande. Alle ore 21 musica a volontà con il gruppo “GIRLS ON PARADE” con Dj Yasmin e Dj Valentina in consolle.

Domenica 22 settembre la giornata si apre alle ore 10.30 con la statua del Santo condotta in processione con l’accompagnamento musicale della banda di Bernezzo. Alle ore 14.30 Gara a Petanque presso la Bocciofila mentre dalle ore 15.00 appuntamento per i giochi dedicati ai più piccoli al Campo sportivo. Dalle ore 20 alla Palestra di piazza Grande ci sarà il Cenone di San Costanzo (gli organizzatori chiedono di arrivare un po’ prima). Menù € 15 con antipasti (peperone+ frittata zucchine), raviole di Tallone pasta fresca, dolci e acqua. Ad accompagnare la serata, dalle ore 21, la musica dal vivo della “YOYO BAND”, con un repertorio dagli evergreen italiani al rock internazionale, dalla dance alla disco music e le ultime hit in classifica!

Prenotazioni delle cene di sabato e domenica, chiamando il Municipio al numero: 0171/48173 oppure scrivendo un’email a: sancostanzo@comune.vignolo.cn.it

Lunedì 23 settembre la manifestazione si conclude Messa nella cappella di San Costanzo alla quale seguirà un rinfresco offerto dalla PROLOCA. Alle ore 19.30 Serata dedicata alla Porchetta (menù con antipasti al costo € 15) presso la Bocciofila del paese con accompagnamento musicale. Prenotazioni al numero 329 837 2823 entro giovedì 19 settembre.