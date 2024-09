Domenica 22 settembre alle ore 16, in piazza Nuto Revelli a Demonte presso l'anfiteatro si terrà “Bandissima”, la rassegna musicale bandistica organizzata dall’ANBIMA, che arriva in paese dopo la tappa di giugno a Vezza d’Alba.

L’evento vedrà alternarsi a suonare le 4 bande presenti, ciascuna ha preparato quattro blocchi musicali, nei quali sarà proposta musica pop, marce, colonne sonore, musica classica.

Per concludere un gran finale in cui le 4 bande suoneranno insieme in un’unica formazione.