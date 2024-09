L'assessore regionale Bongioanni in visita al Miac–Polo Agrifood di Cuneo

L’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Caccia e Pesca e Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni ha incontrato nei giorni scorsi a Palazzo Piemonte i vertici del Miac (Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo) – Polo Agrifood. Per il Miac sono intervenuti il presidente Marcello Cavallo, il vicepresidente Enzo Tassone, la direttrice Cristina Allisiardi e il vicedirettore Dario Vallauri.

Nell’incontro sono state illustrate le attività e i progetti futuri del Miac e le potenzialità di sviluppo che esso può offrire nella prospettiva delle nuove politiche di valorizzazione del comparto agroalimentare e del cibo piemontese delineate dall’assessore Bongioanni.

Spiega Bongioanni: «Ho espresso ai vertici del Miac il mio apprezzamento e assicurato loro il mio supporto. Il futuro Miac ha tutte le potenzialità per svolgere un ruolo di importante hub dell'agroalimentare, anello fondamentale nel progetto di Filiera Corta del cibo piemontese che sto mettendo a punto come Regione Piemonte e che illustrerò venerdì 27 settembre a Terra Madre. Deve partire da subito una collaborazione attiva per sviluppare un progetto che possa servire al meglio le imprese locali del nostro territorio. I loro prodotti d’eccellenza devono poter raggiungere il consumatore con il minor numero di passaggi possibili, e devono per questo poter contare su efficienti infrastrutture di rete com’è appunto il Miac».

Un confronto fruttuoso e un riconoscimento commentati con soddisfazione dal presidente del Miac Marcello Cavallo: «L’assessore Bongioanni ha dimostrato una notevole apertura e interesse verso le attività e i progetti futuri del Miac, evidenziando l'importanza di creare sinergie per lo sviluppo del settore agroalimentare nel territorio piemontese».

È già previsto nel mese di ottobre un altro incontro presso la sede cuneese del Miac – Polo Agrifood per approfondire le tematiche discusse e definire i prossimi passi per concretizzare il percorso di sviluppo.