Il PD saviglianese: "Tempi stretti e risposte insoddisfacenti per la Casa della Comunità"

Dal gruppo consiliare Spazio Savigliano riceviamo e pubblichiamo:

Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale di Savigliano, è stata discussa un’interpellanza presentata dal gruppo consiliare Spazio Savigliano in merito allo stato di avanzamento della Casa della Comunità prevista nella città. Il tema è cruciale, considerando che – come stabilito dalle direttive del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – la struttura dovrà essere operativa entro il 31 marzo 2026, pena la perdita del relativo finanziamento europeo.

Durante la seduta, l'assessore con delega all’Ospedale, Rocco Ferraro, ha fornito una risposta che i promotori dell’interpellanza hanno ritenuto deludente, generica e priva di contenuti concreti, limitandosi ad un elenco di atti tecnici prodotti dalla Direzione Generale dell’ASL CN1. Un’informativa che, secondo il gruppo consiliare Spazio Savigliano (di cui fanno parte il PD e Savigliano Domani), avrebbe potuto essere reperita autonomamente tramite canali istituzionali, e che non ha chiarito se l’Amministrazione stia svolgendo un ruolo attivo per garantire il rispetto delle tempistiche previste.

"La nostra interpellanza mirava a comprendere se il Comune stia monitorando costantemente la situazione e sollecitando in modo puntuale la Regione Piemonte, affinché si proceda celermente nella realizzazione della Casa della Comunità. I tempi imposti dal PNRR sono stringenti e la percezione è che si sia in ritardo. Abbiamo chiesto con chiarezza: a che punto siamo? L’Amministrazione comunale sta esercitando un’azione incisiva nei confronti della Regione per garantire l’avanzamento del progetto?".

“Non abbiamo ricevuto alcun elemento concreto in merito alle azioni amministrative e politiche intraprese. Nessun aggiornamento sulle interlocuzioni con la Regione, nessun segnale di impegno fattivo. Ci è stato semplicemente riferito un elenco di atti tecnici già pubblici. Riteniamo che chi ha una delega così importante debba esercitare un’azione costante di sollecito istituzionale, al fine di vigilare sull’avanzamento del progetto. Limitarsi ad attendere aggiornamenti formali, senza assumere un ruolo di impulso, rischia di compromettere un’opportunità fondamentale per il territorio” dichiarano i consiglieri. “Ci saremmo aspettati qualche commento anche dal resto dell’opposizione, considerata l’importanza della questione non solo per la città ma per l’intera zona” concludono.

A sostegno dell’iniziativa interviene il consigliere regionale Mauro Calderoni (PD), che ha dichiarato: «Appoggio con convinzione le iniziative del gruppo Spazio Savigliano, che in questi mesi ha dimostrato attenzione concreta e spirito civico su temi fondamentali per la vita delle persone. Il loro stimolo, unito a una situazione della sanità piemontese che si fa sempre preoccupante, mi spinge ad agire in prima persona: presenterò un’interrogazione in Consiglio Regionale per conoscere lo stato di avanzamento degli Ospedali e delle Case di Comunità previste in provincia di Cuneo.»

Calderoni ha infine sottolineato che «è fondamentale che le promesse si traducano in atti concreti e che i territori ricevano risposte puntuali, trasparenti e soprattutto tempestive.»