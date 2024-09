A Ceva un incontro con Carabinieri per mettere in guardia gli anziani contro le truffe

Il Comando dell’Arma dei Carabinieri di Ceva e l’Amministrazione comunale invitano la cittadinanza a una serata informativa contro le truffe rivolte agli anziani, anche alla luce degli episodi avvenuti recentemente. L'appuntamento è mercoledì 25 settembre alle ore 18 presso la Biblioteca Civica in via Pallavicino.

"Partecipare - dice il sindaco, Fabio Mottinelli - è importante non solo per conoscenza personale, ma anche per trasmettere l’esperienza a parenti e conoscenti anziani. Essere informati sui tranelli che utilizzano i truffatori può essere utile per non cadere nei loro tentativi".

Seguirà rinfresco.