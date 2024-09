Blink, il Circolo Magico di Dronero, affiliato ACLI è pronto a riprendere la sua attività

A partire dal 20 settembre sono cominciate, ogni venerdì, le attività di ritrovo settimanale per i soci del circolo affiliato ACLI Blink di Dronero, presso la sede del circolo.

È in arrivo anche la nuova rassegna magica Sim Sala Blink 2024/2025, che quest’anno compie dieci anni e vedrà in azione i migliori artisti internazionali del panorama magico. Sono 65 finora gli spettacoli realizzati sul palco del Cine-Teatro Iris, del Teatrino Blink e, da tre anni a questa parte, anche sui palchi di Cuneo e Busca. Un format che negli anni ha fatto conoscere e riconoscere Blink quale eccellente organizzatore di una rassegna magica unica in Italia e praticamente auto-prodotta, consolidata da straordinari sold-out, frutto di quel diventare appuntamento fisso per la maggior parte delle spettatrici e degli spettatori.

Il primo straordinario protagonista di Sim Sala Blink 2024/2025 sarà Mago Lupis, al secolo Daniele Lepantini. Appuntamento al Cine-Teatro Iris di Dronero, sabato 5 ottobre alle ore 21, per un esilarante spettacolo dal titolo “Il trucco c’è ma non mi dona!”.

Sarà una serata di magico cabaret, tra comicità, gag, battute, effetti inspiegabili e situazioni al limite dell'assurdo. Uno show coinvolgente, in cui comicità e mistero si fonderanno per dar vita a momenti pieni di stupore.

“È sempre emozionante ripartire con la nostra attività perché è letteralmente travolgente - commenta il presidente Giorgio Barbero -. Lo facciamo per la passione verso l’arte dell’illusionismo, per l’amicizia e i rapporti concreti e sinceri che si sono creati tra noi soci e per lo stupore. Nonostante il nostro motto sia ‘Don’t Blink’ ossia ‘Attenzione, occhi aperti, non sbattere le palpebre per non perdere il trucco’, la magia accade sempre! Per noi è ogni volta una meraviglia vedere scaturire lo stupore negli occhi di chi guarda e sarà una meraviglia pura, contornata da simpatia e battute, quella del primo spettacolo con Mago Lupis campione italiano di magia. Sarà proprio lui, che inaugurerà la nostra 10a rassegna magica.”

Appuntamento per i soci venerdì 20 settembre, mentre per tutti coloro che vorranno stupirsi, prenotazioni aperte per lo spettacolo “Il trucco c’è ma non mi dona” di e con Mago Lupis al CineTeatro Iris di Dronero sabato 5 ottobre alle 21.

Biglietto d’ingresso unico a 12 euro, informazioni e prenotazioni sul sito www.blinkcircolomagico.it o chiamando il numero 366.5397023.

La rassegna Sim Sala Blink è patrocinata dalla Provincia di Cuneo, dal Comune di Dronero, dall’ATL Cuneese, e dalle Acli Arte e Spettacolo Cuneo.