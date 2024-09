Un defibrillatore fuori dal cancello Boman, per dare soccorso anche alla comunità

Gestire l’emergenza prevenendola: è quanto sottolinea l’iniziativa di Boman. L’azienda ha infatti installato un defibrillatore fuori dal cancello di ingresso affinché, oltre a essere pronto per un eventuale utilizzo dell’azienda, sia a disposizione di chiunque ne abbia necessità, anche all’esterno.

Un gesto di generosa attenzione che conferma il legame di Boman con i suoi dipendenti, ma anche con il territorio. La decisione, seppur non obbligata da alcuna norma, è stata presa pensando a un’eventuale emergenza, il dispositivo aumenta infatti del 10% la possibilità di salvare una persona, ed è una percentuale tutt’altro che trascurabile.

Il corso della durata di quattro ore, abilitante all’uso del defibrillatore, è stato gestito dalla Croce Rossa, ed è stato accolto con grande entusiasmo, e in modo trasversale, in azienda: hanno infatti partecipato, oltre a Enrico Bonaudi, presidente Boman, ed Enrica Paglietta, storica segretaria e prima dipendente dell’azienda, anche responsabili uffici e dell'officina, oltre ad alcuni operai: un totale di 10 persone su 90 dipendenti, con una percentuale superiore al 10%. Persone quindi formate e certificate che possono intervenire in maniera tempestiva, in caso di necessità.

Quello che prevale, in questa operazione, è il senso di responsabilità che l’azienda sente nei confronti della comunità tutta, e la volontà di essere “presenza e servizio” per chiunque ne abbia necessità, soprattutto in caso di emergenza, dove un macchinario e personale formato possono fare davvero la differenza nella vita delle persone.