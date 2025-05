RIELLO per l’Ambiente: un impegno condiviso da Alpiclima

In un mondo che cambia velocemente, le aziende che guardano al futuro non possono più limitarsi a proporre soluzioni tecnologicamente avanzate: devono anche assumersi la responsabilità di contribuire in modo concreto alla tutela dell’ambiente. Per questo motivo, Alpiclima di Mondovì è orgogliosa di essere partner ufficiale RIELLO, un marchio che da oltre 100 anni rappresenta un punto di riferimento nell’ambito della climatizzazione e del riscaldamento, oggi protagonista anche sul fronte della sostenibilità.

Il percorso di RIELLO verso un modello produttivo sostenibile è concreto e misurabile. Con la campagna “Riello per l’Ambiente”, il brand italiano ha dichiarato il proprio impegno a favore di una transizione energetica responsabile, promuovendo soluzioni che combinano efficienza, innovazione e rispetto per il pianeta.

I risultati parlano chiaro:

Riduzione del 25% dei consumi energetici nello stabilimento produttivo principale di Legnago (VR).

nello stabilimento produttivo principale di Legnago (VR). 100% di energia proveniente da fonti rinnovabili utilizzata nei siti produttivi italiani.

utilizzata nei siti produttivi italiani. Riduzione del 20% delle emissioni dirette di CO₂ negli ultimi 3 anni.

negli ultimi 3 anni. Introduzione di un Packaging 100% riciclabile, con meno plastica e più materiali biodegradabili.

Questi dati non sono solo numeri: sono l’espressione di una visione etica del lavoro e della tecnologia, una visione che Alpiclima condivide e rilancia ogni giorno nel proprio territorio.

Essere concessionaria Riello non è per Alpiclima solo un motivo di orgoglio ma una vera e propria responsabilità. Portare sul territorio soluzioni tecnologiche d’avanguardia significa contribuire in modo attivo alla decarbonizzazione degli impianti, alla diffusione delle energie rinnovabili, al miglioramento del comfort abitativo e alla riduzione dell’impatto ambientale degli edifici.

Caldaie ad alta efficienza, pompe di calore ibride, sistemi VMC con recupero energetico, soluzioni per il fotovoltaico: i prodotti Riello sono il cuore pulsante di molti impianti che Alpiclima progetta e assiste quotidianamente, con l'obiettivo di coniugare benessere, risparmio e rispetto ambientale.

Per maggiori informazioni:

Alpiclima srl si trova in

viale Rimembranza 8/3 - 12084 Mondovì (CN)

via Cuneo 18 - 12045 Fossano (CN)

Telefono 0174-551486

Sito internet: www.alpiclima.it