Cuori solitari del Piemonte, fatevi avanti!

Stanchi di swipe solitari e di appuntamenti deludenti? In Piemonte c'è un'oasi per chi sogna un amore vero e duraturo: l'Agenzia Anna&Anna. Da due decenni, questa realtà seria e affidabile è il Cupido di fiducia per single motivati, offrendo consulenza personalizzata, ascolto attento e un accurato profilo psicologico per far incontrare le anime gemelle. Questa settimana, Anna&Anna apre il suo scrigno di speranze, presentandoci una galleria di uomini e donne pronti a condividere la propria vita. Lasciatevi incuriosire dai loro annunci e, chissà, il prossimo capitolo della vostra storia potrebbe iniziare con una semplice telefonata.

Ricordate, le immagini sono indicative per proteggere la privacy, ma i cuori che battono dietro questi annunci sono assolutamente reali e desiderosi di incontrarvi.

Chiamaci senza impegno, ti ascolteremo!

Il numero è il 340 3848047 e il sito è il seguente: www.annaeanna.net

"Perché con noi, anche i cuori solitari trovano la loro metà!"

Chi è l’Agenzia Anna&Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 20 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Questa settimana abbiamo selezionato alcuni annunci di persone che, come te, stanno cercando una persona con la quale condividere la propria vita.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci che leggerai di seguito sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente chiamare il numero che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Lui, single, 45 anni

Ciao! Sono Riccardo, 45 anni, alto, bruno con occhi chiari, e ho una passione grande come la montagna: il trekking! Gestisco la mia azienda di energie alternative e adoro ascoltare buona musica e guardare film, perché la vita è fatta anche di bei momenti di relax. Cerco una donna seria, motivata e pronta a innamorarsi follemente di me, e con cui condividere progetti e sogni per il futuro. Se ti interessa, chiamami al 3403848047

Lui, single, 56 anni

Ciao! Sono Alberto, un uomo di 56 anni, sono divorziato, non ho figli, vivo solo, alto, con capelli brizzolati e occhi verdi che sanno raccontare tante storie. Imprenditore di successo, amo la vita, le sfide e le cose belle che questa ci offre. Ora, però, il mio cuore desidera condividere momenti speciali con una donna dolce, sincera. Sono qui per trovare quella persona speciale con cui scrivere un nuovo capitolo di vita, all’insegna di allegria, rispetto e tanta, tanta complicità. Contattami al 3403848047

Lui, single, 65 anni

Ciao! Sono Simone, un signore di 65 anni con un cuore grande e tanta sensibilità, sono vedovo. Alto, con capelli brizzolati e occhi chiari, ho passato la vita a costruire grandi edifici (e anche qualche sogno!), e ora, dopo aver accumulato una bella fortuna, mi godo il mio tempo libero con serenità. Sono distinto, generoso e adoro ballare, viaggiare e vivere bene… insomma, sono un vero amante delle cose belle! Se sei una signora dolce, carina e semplice, chiamami al 3403848047!

Annunci per Lui

Lei, single, 29 anni

Ciao! Sono Marta, 29 anni, volontaria Guardia Forestale, lavoro in campagna, sono amante della natura e della vita semplice. Cerco un uomo italiano, agricoltore o allevatore, serio e motivato, per costruire insieme un futuro fatto di rispetto, amore e qualche bambino...? Se ne valesse veramente la pena, sarei anche disponibile a trasferirmi…Contattami al 340 3848047!

Lei, single, 38 anni

Ciao! Sono Eleonora, ho 38anni, lunghi capelli neri naturali, occhi azzurri e un fisico slanciato, dicono di me che sono molto femminile, carina. Lavoro nel settore tessile come operaia e sogno di costruire una bella famiglia tutta mia. Adoro relazionarmi con uomini che abbiano sani principi morali. Non importa l’età, l’importante è avere serie intenzioni e il cuore aperto. Se cerchi una donna simpatica, divertente e con grandi sogni, potremmo iniziare una bella storia. Puoi chiamare il 340 3848047!

Lei, single, 50 anni

Ciao! Sono Giulia, piemontese, 50 anni, snella, con i capelli biondi, occhi neri e, dicono, un sorriso caldo e coinvolgente. Amo coltivare vigneti e produrre ottimi vini, ma anche passare del tempo in montagna facendo lunghe passeggiate: niente come una camminata tra i boschi per ritrovare serenità e buonumore! Vivo da sola, sono semplice, sincera e genuina. Desidero incontrare un uomo, anche più grande, con cui condividere una vita tranquilla e felice. Se ti va contattami al 340 3848047!

Lei, single, 61 anni

Ciao! Sono Elena, 61 anni, faccio l'infermiera, sono piemontese, gentile, generosa e amante del volontariato. Vivo in campagna con i miei animali, gioco a bocce e cerco un signore semplice e onesto, anche più grande, con cui condividere buona compagnia, sono anche disponibile a trasferirmi. No scherzi, per favore, solo persone serie! Se ti va contattami al 340 3848047!

Stai cercando una relazione duratura?











ANNA & ANNA

TELEFONO: +39 340 384 8047

EMAIL: annaeannacarm@libero.it

SITO WEB: https://annaeanna.net/

INDIRIZZO UFFICIO: Piazza Sant’Agostino,16 – 10022 Carmagnola (TO)



