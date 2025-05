FIORITO apre il suo secondo punto vendita a Fossano

Dopo il successo consolidato nella città di Cuneo, il negozio Fiorito ha raddoppiato la sua presenza sul territorio. Ieri sabato 3 maggio 2025 è stato inaugurato ufficialmente il nuovo punto vendita di Fossano, in via Torino 51/B, un traguardo importante per un progetto imprenditoriale nato con passione, visione e una forte vocazione alla qualità.

Il nuovo punto vendita di Fossano mantiene lo stile e l’identità che contraddistinguono Fiorito sin dalle origini: attenzione ai dettagli, ambienti curati, accoglienza autentica e relazioni costruite sulla fiducia. “Abbiamo voluto creare un altro spazio in cui si respira la stessa atmosfera di Cuneo” racconta Carlo Miroglio, titolare del negozio insieme alla moglie Gabriella Demaria “… l’inaugurazione di Fossano non è un semplice ampliamento: è un modo per condividere con nuovi clienti la nostra esperienza, la nostra filosofia e la passione che mettiamo ogni giorno nel nostro lavoro”.

Fiorito è una realtà che affonda le radici in un progetto di franchising ma che nel tempo ha saputo prendere il proprio cammino. Nata come affiliata del brand, nel 2021 l’azienda ha compiuto un passo decisivo, rilevando la Casa Madre e diventando proprietaria del marchio Fiorito. Una tappa fondamentale che ha segnato l’inizio di una nuova fase, all’insegna dell’indipendenza, dell’innovazione e della responsabilità nel portare avanti un’eredità importante, arricchendola con una visione più dinamica e personale.

Fiorito non è mai stato soltanto un negozio: è un progetto culturale e professionale che ruota intorno alla valorizzazione del ruolo dell’operatore della bellezza.

“Abbiamo sempre pensato che il nostro lavoro andasse oltre la semplice vendita” prosegue Carlo Miroglio “… per noi significa costruire relazioni, offrire strumenti concreti per crescere, affiancare le persone nei cambiamenti. Ecco perché abbiamo investito anche sulla formazione con la nostra Fiorito Academy, e continueremo a farlo anche nel nuovo punto vendita”.

Il nuovo punto vendita di Fossano è un’estensione naturale del format di Cuneo, sia negli spazi che nei servizi. A fare la differenza sarà, ancora una volta, la squadra: professionisti preparati, disponibili, motivati a creare legami di fiducia con i clienti. “Insieme al mio team” sottolinea Gabriella Demaria “… portiamo a Fossano l’esperienza maturata a Cuneo e la stessa impostazione qualitativa. Ogni persona deve sentirsi accolta, compresa e valorizzata. Questo è il nostro stile, e continueremo a coltivarlo”.

Grande attenzione è dedicata anche alla logistica: le consegne rapide e puntuali sono da sempre uno dei punti di forza dell’organizzazione Fiorito, così come l’e-commerce www.fioritoshop.it, che permette ai clienti di gestire in autonomia gli ordini e risparmiare tempo. Una modalità di servizio che ha dimostrato tutta la sua efficacia negli ultimi anni, e che sarà ulteriormente sviluppata anche per la clientela del Fossanese.

“Voglio ringraziare dal profondo del cuore tutte le persone che ci hanno scelto in questi anni a Cuneo” conclude Gabriella “… se ieri abbiamo aperto una nuova sede è grazie alla fiducia che ci avete dimostrato. È una gioia enorme poter crescere senza perdere di vista le nostre radici, continuando a costruire insieme qualcosa di bello e autentico”.

FIORITO Fossano si trova in via Torino 51/B.

Orario apertura:

da lunedì a sabato 8:30-13:00 15:30-20:00,

domenica 9:30-13:00

Telefono: 0172-383436

E-mail: fossano@fiorito.net

Sito internet: www.fioritoshop.it