Ad Alba Gino Cecchettin presenta il libro dedicato alla figlia Giulia

L'Associazione "La Quercia Scout" organizza una serata di riflessione dedicata alla memoria di Giulia Cecchettin, in occasione della presentazione del libro "Cara Giulia" scritto da Gino Cecchettin insieme al giornalista Marco Franzoso. L'evento si terrà domenica 13 ottobre alle ore 21 presso la Sala Ordet in Piazza Cristo Re 2, ad Alba.

Nel libro, Gino Cecchettin racconta ciò che ha imparato da sua figlia Giulia, in un dialogo profondo che tocca temi di resilienza, umanità e speranza. Il testo si focalizza sulla volontà di Giulia di vedere una società fatta di persone che, pur attraversando difficoltà, non si lasciano sopraffare dalla negatività e dalla violenza, continuando a credere nella possibilità di "restare umani".

Durante la serata, interverranno Sonia Delfinetti, Sheila Marchisio ed Elisa Revelli, operatrici del Centro Antiviolenza Alba-Bra, che offriranno uno spaccato sulla situazione della violenza di genere nel territorio locale e presenteranno il lavoro che il centro antiviolenza svolge per combattere queste problematiche.

L’incontro sarà moderato da Nicola Conti, e sarà un'occasione importante non solo per riflettere sulla forza del messaggio di Giulia, ma anche per approfondire il tema della violenza contro le donne e le iniziative attive per contrastarla.