La Clinica Odontoiatrica Salzano-Tirone apre un nuovo Dental Point a Bra: eccellenza odontoiatrica sempre più vicina ai pazienti

E' davvero questione di giorni: la Clinica Odontoiatrica Salzano-Tirone, punto di riferimento nel settore dentale della provincia di Cuneo, apre il Dental Point a Bra, in via Pollenzo 24. Un’area di 165 metri quadri con tre unità operative, ”moderna e attrezzata in maniera da rendere possibile replicare l’odontoiatria di qualità che ha reso la nostra clinica lo studio odontoiatrico di riferimento a livello provinciale”, sottolineano i titolari Stefano Salzano e Federico Tirone.

Questa nuova sede si aggiunge a quelle già operative a Mondovì e Saluzzo, portando l’eccellenza odontoiatrica ancora più vicino ai pazienti della Granda.

Un progetto di espansione per rispondere alle esigenze dei pazienti

Fondata nel 2011 a Cuneo dai dottori Stefano Salzano e Federico Tirone, la clinica ha sempre avuto come missione quella di offrire cure odontoiatriche di altissimo livello, con un approccio innovativo e orientato al paziente. Negli anni, molti pazienti provenienti da fuori Cuneo hanno espresso il desiderio di avere accesso ai servizi della clinica senza dover affrontare lunghi spostamenti. Per rispondere a questa esigenza, i fondatori hanno deciso di aprire studi satellite, i Dental Point, mantenendo gli stessi standard qualitativi e protocolli della sede principale.

Le sedi attuali: Mondovì e Saluzzo

Il primo Dental Point è stato inaugurato nel 2022 a Mondovì, in Corso Statuto 47. Si tratta di una struttura moderna di 250 metri quadrati, predisposta per cinque unità operative, facilmente accessibile e dotata di comodo parcheggio. Nel 2023 è stata la volta di Saluzzo, con l’apertura di un’altra sede in Corso IV Novembre. Entrambi gli studi sono gestiti da professionisti cresciuti all’interno della clinica di Cuneo: il dottor Francesco Genovesi e il dottor Lodovico D’Orsi.

Il nuovo Dental Point di Bra

L'apertura di Bra rappresenta un ulteriore passo nel progetto di capillarizzazione dell’offerta odontoiatrica della clinica.

Il nuovo studio sarà dotato delle più moderne tecnologie, tra cui panoramiche digitali, scansioni tridimensionali a basso dosaggio, telecamere endorali e megaschermi per coinvolgere attivamente il paziente nel percorso di cura. Inoltre, sarà implementata un’amministrazione completamente digitale, eliminando l’uso della carta.

Servizi e filosofia della clinica

Tutti i Dental Point offrono una vasta gamma di servizi, tra cui implantologia, ortodonzia trasparente, estetica dentale, prevenzione e trattamenti per la parodontite. Particolare attenzione è riservata ai pazienti che soffrono di ansia o paura del dentista, grazie alla possibilità di effettuare sedazioni coscienti. La filosofia della clinica si basa sull’innovazione, l’attenzione al paziente e l’eccellenza professionale, valori che hanno permesso di ottenere oltre 2.000 recensioni positive online.

Un impegno costante nella formazione

Oltre all’attività clinica, i dottori Salzano e Tirone sono impegnati nella formazione di colleghi odontoiatri, sia in Italia che all’estero. A marzo scorso, ad esempio, il dottor Tirone ha tenuto un corso a Pechino per oltre 200 medici dentisti cinesi, condividendo i protocolli e le modalità operative della clinica cuneese. Questo impegno nella formazione testimonia la volontà di diffondere l’eccellenza odontoiatrica anche oltre i confini nazionali.

Con l’apertura del nuovo Dental Point a Bra, la Clinica Odontoiatrica Salzano-Tirone continua il suo percorso di crescita, portando l’eccellenza odontoiatrica sempre più vicino ai pazienti della provincia di Cuneo. Grazie a un team di professionisti altamente qualificati, tecnologie all’avanguardia e un approccio centrato sul paziente, la clinica si conferma come punto di riferimento nel panorama odontoiatrico italiano.

Per ulteriori informazioni e per prenotare una visita, è possibile telefonare al numero 0172/1836958 e visitare il sito ufficiale della clinica: https://www.studiosalzanotirone.it/



Informazione sanitaria ai sensi della legge n. 248 (04/08/2006) e legge n. 103 (del 10/08/2023) - direttore sanitario Dental Point di Bra Dott. Salvatore Pistritto, odontoiatra iscritto albo odontoiatri n. 742 Chieti

Direttore sanitario Clinica Odontoiatrica Salzano Tirone srl - p.iva 03301160044 dott. Stefano Salzano, odontoiatra iscr. Albo odontoiatri n 488 di cuneo -