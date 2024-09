Un'eccellente Lotte Kopecky si è imposta nella prova in linea élite donne dei Mondiali di Zurigo. Bis iridato della belga che beffato le avversarie in volata tagliando per prima il traguardo.

Secondo posto per la statunitense Chloè Dygert mentre l'azzurra Elisa Longo Borghini, a sua volta protagonista di un'ottima gara, ha conquistato il bronzo. A bocca asciutta la temibilissima Olanda.

Al via anche le cuneesi Elisa Balsamo ed Erica Magnaldi.