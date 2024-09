Terza puntata del progetto Ge.Co. per gli studenti del "Denina Pellico Rivoira" di Saluzzo

Nel dicembre 2023 i tecnici del Parco Monviso e i colleghi della Città Metropolitana di Torino, partner nel progetto Interreg GE.CO, finanziato dall’Unione Europea nell'ambito del programma Interreg Alcotra, avevano presentato le attività a cui i circa 50 studenti degli Istituti di Istruzione Superiore Soleri Bertoni e Denina Pellico Rivoira di Saluzzo avrebbero aderito nell'arco dei tre anni successivi attraverso lezioni e incontri in Francia ed in Italia con i loro colleghi d’oltralpe e della Valle Pellice, per un totale di circa 150 ragazzi coinvolti.

Gli studenti avrebbero affrontato temi legati all'utilità nella ricerca scientifica e nella gestione dei conflitti delle risorse naturali che si possono generare per la tutela di due animali simbolo del nostro territorio: la Salamandra di Lanza e la Trota Fario mediterranea. Da allora la classe I K (indirizzo tecnologico chimico, ora la II K) dell'Istituto Denina Pellico Rivoira, i compagni del Soleri Bertoni e del Liceo valdese di Torre Pellice e gli studenti degli istituti francesi (Lycée d'Altitude di Briancon, Scuola delle Hautes di Vallées di Guillestre e l'Istituto Des Ambrois di Oulx) hanno partecipato a due esperienze: nella prima si è trattato di trascorrere due giornate con pernottamento fra Torre Pellice e Luserna dove hanno visitato l'incubatoio ittico e in cui sono stati coinvolti in diversi laboratori e attività organizzati dai compagni del Liceo Valdese e dai tecnici del Parco Monviso, la seconda esperienza si è tenuta nel Queiras a Maggio. Questa volta il Soggiorno è stato il 26 e il 27 settembre a Crissolo, in Valle Po, presso "La Città sul monte". Erano coinvolte le scuole già presenti negli incontri precedenti. Sono stati fatti laboratori in struttura e una graditissima escursione al lago Fiorenza, dove finalmente i ragazzi e gli accompagnatori (docenti e addetti del Parco del Monviso) hanno incontrato la salamandra di Lanza da vicino e hanno anche potuto prenderla in mano.

Un erpetologo ha loro descritto le sue caratteristiche e le modalità di tracciamento. La prossima uscita sarà a febbraio in Valle Susa. Il progetto si concluderà all'inizio del 2026.