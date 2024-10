Barge: al via la 38ª Rassegna dell’Ottobrata dal 4 all’8 ottobre

Torna a Barge la tanto attesa Rassegna dell’Ottobrata, giunta alla sua 38ª edizione e ricca di novità, pur mantenendo alcune tradizioni che la rendono un appuntamento fisso e apprezzato nel calendario degli eventi locali.



La Sagra della Castagna 2024, promossa dalla Pro Loco di Barge con il patrocinio del Comune, si conferma come una manifestazione che combina cultura, gastronomia e spettacolo, attirando residenti e visitatori da tutta la regione. La Pro Loco, con il prezioso contributo di volontari e allievi dell’Istituto Alberghiero di Barge, ha organizzato numerosi momenti conviviali al ‘Pala8brata’, offrendo posti a sedere per garantire comfort ai partecipanti.



L’aspetto gastronomico sarà protagonista: venerdì 4 ottobre (su prenotazione) si potrà gustare il fritto misto alla piemontese con castagne, un classico che ritorna ogni anno.



Sabato 5 e domenica 6 ottobre, il pubblico potrà assaporare piatti come ‘il gnocco fritto’ e partecipare alla 2ª Sagra della Porchetta, un’altra tradizione ormai consolidata.



Domenica a pranzo, per celebrare i 20 anni di gemellaggio tra Barge e Annonay, verrà servito un menù speciale al Pala8brata (su prenotazione).



Domenica sera, si potrà degustare la novità del ‘Bargeburger?



L’inaugurazione ufficiale dell’Ottobrata è prevista per sabato 5 ottobre alle 17, sotto l’Ala Mercatale di Piazza Garibaldi, alla presenza del sindaco Ivo Beccarie degli amministratori e delle autorità. Per l’occasione, sarà allestita una vetrina di prodotti tipici del territorio a cura del C.A.T.A.C. di Barge in collaborazione con il Comune. La prossima edizione del 2025 segnerà un momento importante per la manifestazione, che sarà promossa a Fiera Regionale.



Un appuntamento particolarmente atteso di questa edizione è il convegno-dibattito di sabato mattina, 5 ottobre, alle 9,30, dal titolo "La Castagna e i piccoli frutti", organizzato dalla fondazione Agrion (che si occupa della ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese), in collaborazione con Frutta del Monviso e Coldiretti Cuneese. Un’opportunità di approfondimento per agricoltori e produttori del territorio.



Per quanto riguarda l’intrattenimento, il programma è ricco di conferme e ritorni.



Lunedì 7 ottobre, alle 21, la Compagnia Teatrale ‘El Ciochè’ di Busca presenterà la commedia dialettale in due atti ‘L'è mej nassi fortunà che Sgnor’, diretta da Giangi Giordano e Gianni Paoletti.



Sabato e domenica pomeriggio, 5 e 6 ottobre, si potrà ammirare la Mostra di trattori d’epoca in piazza della Madonna, con esibizioni di trebbiatura tradizionale e di Trial organizzato dal Motoclub locale.



Domenica 6 ottobre sarà una giornata ricca di eventi: dalle 9, lungo Viale Mazzini, si terrà il Mercatino Scambio-Baratto, con numerose bancarelle di oggetti usati, per il quale è possibile rivolgersi a Ettore al numero 334.7445620 per maggiori informazioni.



Nel pomeriggio, alle 15,45, ci sarà la sfilata della Banda Musicale Bargese e degli Sbandieratori di Cherasco 1234, che si esibiranno per il pubblico.



A seguire, alle 16, è prevista l’esibizione conclusiva dello Stage Regionale Majorettes, organizzato da Anbima Piemonte presso il parco di Villa Signoretti.



Il programma si concluderà martedì 8 ottobre, con la 15ª Sagra della Bagna Cauda (su prenotazione) al Pala8brata.



La serata, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con gli allievi dell’Istituto Alberghiero ‘G. Paire’ di Barge, prevede un ricco menù al prezzo di 20 euro (15 euro per i soci Pro Loco).



“Con la collaborazione della Amministrazione Comunale – afferma Aldo Raviolo, presidente della Pro Loco - anche quest’anno abbiamo organizzato una rassegna dei prodotti dell’Agricoltura locale e altri settori merceologici del territorio, con diversi appuntamenti gastronomici, culturali e musicali per rendere l’Ottobrata più viva ed attrattiva per il pubblico che vorrà venire a curiosare fra le vie e piazze di Barge. Agli amici francesi di Annonay che verranno in città a festeggiare i 23 anni di gemellaggio, auguriamo un felice soggiorno. Inoltre – conclude raviolo - un ringraziamento sentito e sincero a tutti quelli hanno lavorato o stanno lavorando per la buona riuscita della manifestazione: in particolare al gruppo di volontari della Pro Loco, con l’aiuto prezioso dell’Istituto Alberghiero ‘G. Paire’ e tutti i collaboratori che con grande spirito di dedizione per Barge ci permettono lo svolgimento di tutti i momenti di festa durante queste giornate dell’Ottobrata. E speriamo anche che il tempo sia favorevole per poter svolgere tutto il programma”.



Per motivi organizzativi, tutte le cene al Pala8brata oltre al pranzo della domenica, dovranno essere prenotate, telefonando a: Daniela e Mary Abbigliamento 0175.346523 oppure da Castagno Abbigliamento, info 348.7632955.

Il programma

Venerdì 4 ottobre



h.19.00 - II° SAGRA DEL FRITTO MISTO ALLA PIEMONTESE E DELLA CASTAGNA



Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 02/10, posti limitati- Pala8brata -costo 30.00 € (soci ProLoco 27€)



h. 23.00 -''BARGE TRONIK - Music Festival" sfida tra i migliori dj emergenti della zona - Pala8brata. Ingresso gratuito



SABATO 5 ottobre



h. 09.30 - Bancarelle per le vie del centro: rassegne ''SAPORI DEL MONVISO'';



''SAGRA DELLA CASTAGNA De.C.O.- vetrina promozionale delle Eccellenze Bargesi"



h. 9.30 - Convegno “LA CASTAGNA ED I PICCOLI FRUTTI” a cura di Agrion presso Pala8brata



h.14.00 - MOSTRA DI TRATTORI di un tempo, esibizione di Trebbiatura in Piazza della Madonna



h.14.30 - FITWALKING, Piazza Garibaldi (iscrizione sul luogo 5€).Il ricavato sarà devoluto alla Istituto Comprensivo di Barge e merenda offerta dalla ProLoco



h.15.00 - MOSTRE FOTOGRAFICHE presso Ala Mercatale



h.15.30 - NATURALMENTE EROS - psicologie di colori e forme, mostra presso le Ex Officine



h.16.00 e h.21.00 - ESIBIZIONE DI TRIAL in Piazza San Giovanni



h.17.00 - VOLI DI MINIMONGOLFIERE nelle Piazze



h.17.00 -INAUGURAZIONE dell'Ottobrata da parte dell'Amministrazione Comunale presso l'ala mercatale.



Rassegna della “Castagna 'd Barge", produzione locale meritevole di interesse e valorizzazione, e per i 23 anni del Gemellaggio Barge/Annonay.



h.18.30 - Aperitivo con noi? SPRITZ e GNOCCO FRITTO 5€ - Pala8brata



h.19.30 -II° SAGRA DELLA PORCHETTA di Messer Scuby - Pala8brata



h. 21.00 - Esibizione de IJ CANTOR DLA MEIDIA, LES GOLIARDS DE BRAMAFAM e LA CORALE LA REIS presso la chiesa della S. Confraternita



h. 21.00 - SPETTACOLO DELLE MINIMONGOLFIERE in Piazza della Madonna



h. 22.30 - OKTOBARGEFEST - Portiamo l’Oktoberfest a Barge: PROMO BIRRA, GADGET A TEMA e DJ MATTEO DIANTI- Pala8brata, Ingresso gratuito



Domenica 6 ottobre



h. 8.30 - Gara di bocce ''Poule dei Comuni'' (a quadrette, escluse categorie A e B (CCDD e inferiori)) presso Bocciodromo Comunale



h. 9.00 - MERCATINO DELLO SCAMBIO E DEL BARATTO (info eiscrizioni Ettore 334 7445620), viale Mazzini



Continua la Rassegna ''SAPORI DEL MONVISO - vetrina promozionale delle Eccellenze Bargesi" e la SAGRA DELLA CASTAGNA De.C.O.



MUNDAJE'e FRITTELLE DI MELE per le vie del centro



h. 9.00 - FATTORIA DIDATTICA, tutta la giornata presso Villa Signoretti



h. 9.30 -18.00 - Apertura stand de I VEJ MESTE', attrezzi e mestieri d'un tempo per le vie



h.12.00 - PRANZO PER I 23 ANNI DEL GEMELLAGGIO



Prenotazione consigliata, organizzato dalla Pro Loco e dall'Istituto Alberghiero G.Paire, presso Pala8brata



h.14.00 - ESIBIZIONE DI TRIAL in Piazza San Giovanni



h.14.00 - MOSTRA DI TRATTORI d'un tempo e dimostrazione TREBBIATURA DEL GRAN E DELLA MELIA



h.16.00 - Esibizione conclusiva dello STAGE REGIONALE MAJORETTE organizzato da ANBIMA Piemonte presso parco di Villa Signoretti



Sfilata degli Sbandieratori di Cherasco 1234, della Banda musicale ''Città di Barge'' e delle Majorettes di Barge



h.17.00 - VOLI DI MINI MONGOLFIERE nelle Piazze



h.19.00- Vieni a gustare il BARGEBURGER e a cantare con il KARAOKE



Lunedì 7 ottobre



h. 9.00 -13.00 - FIERA D'AUTUNNO per le vie del Paese



h. 21.00 - SERATA TEATRALE IN PIEMONTESE -“L’E’ MEJ NASSI FORTUNA’ CHE SGNOR”- 2 atti di Gianni e Giangi presentata dalla Compagnia dialettale:“ El Cioche’” di Busca



Martedì 8 ottobre



h. 20.00 -15° SAGRA DELLA BAGNA CÀUDA organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con l'Istituto Alberghiero G. Paire



Prenotazione obbligatoria entro Lunedì 7/10 - presso Pala8brata. Costo 20€ (soci ProLoco 15€)