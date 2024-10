In arrivo oltre 3 milioni di euro per lavori sul Liceo Artistico “Bianchi” di Cuneo

Oltre 3 milioni di euro sono in arrivo a Cuneo per il progetto di efficientamento energetico del liceo Artistico “Ego Bianchi”. La Provincia è stata ammessa al contributo sul programma regionale “Fesr 2021-2027 del b bando “Efficienza energetica e fonti rinnovabili negli edifici pubblici” per importo totale di 3.226.447 euro ripartito in 1.614.658 euro euro di contributo regionale e 1.611.789 di contributo Gse.

Il progetto di fattibilità tecnico economica punta a migliorare energeticamente l’edificio scolastico, risalente agli anni Settanta, con una scelta motivata da una sempre maggior consapevolezza ambientale tendente al risparmio energetico tale da portare l’immobile in classe nZeb.

La progettazione della Provincia è stata implementata secondo il principio di miglior risultato con minor lavorazioni possibili tenendo presenti i principi Dnsh (Do No Significant Harm – Non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali) e le linee guida dell’Unione Europea di risparmio energetico negli edifici pubblici mediante una serie di interventi di riqualificazione energetica che interesseranno sia l’involucro edilizio, sia la parte impiantistica. Il progetto esecutivo è in corso e i lavori potrebbero iniziare nell’estate 2025. Al momento si stanno svolgendo sull’edificio una serie di lavori propedeutici alle varie fasi dell’intervento.