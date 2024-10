Nasce una nuova sinergia culturale tra il Comune di Cardè e l’Unitre di Villafranca Piemonte

Una nuova opportunità culturale si apre per gli abitanti di Cardè grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e l’Unitre di Villafranca Piemonte.

Con l’avvio dell’anno accademico 2024-'25, il comune di Cardè si inserisce nell’offerta formativa dell’Università per le Tre Età, con l’attivazione dei primi corsi e laboratori destinati a tutte le fasce d’età.

“Un segnale di crescita per il territorio - afferma il sindaco di Cardè, Matteo Morena - che vede nascere una preziosa sinergia culturale e formativa. La nostra amministrazione comunale e l’Unitre di Villafranca Piemonte sono pronte a lavorare insieme per fare in modo che questa collaborazione cresca e si sviluppi nel tempo, offrendo sempre nuove opportunità formative e culturali alla comunità”.

Il presidente dell’Unitre di Villafranca, Enrico Grande, esprime soddisfazione per l’iniziativa: “Si tratta di una sinergia per allargare la platea e l’offerta culturale, con un corso di lingua inglese, uno di ginnastica dolce, uno di cucito e un paio di conferenze serali già definite. Siamo fermamente convinti della bontà di questa proposta, nella speranza che i cardettesi possano avvicinarsi a questa nuova offerta. Ci tengo a ringraziare - conclude Grande l’Amministrazione comunale perché sin dall’inizio si è dimostrata interessata a questa opportunità. Lavoreremo in sinergia affinché il progetto possa ampliarsi in futuro”.

Anche Alessandro Ponsi assessore alla Cultura di Cardè, ha accolto con entusiasmo l’iniziativa: “Questa collaborazione rappresenta un'opportunità preziosa per il nostro. Puntiamo ad intercettare tutte le fasce d’età, offrendo un ventaglio di iniziative che possano coinvolgere tanto i giovani quanto i meno giovani. Invitiamo tutta la comunità a usufruire di questa nuova proposta culturale: siamo lieti di poter offrire un servizio in più a disposizione della cittadinanza e ringraziamo l'Unitre di Villafranca per averlo reso possibile”.

Il primo corso che prenderà il via sarà quello di inglese per principianti, con inizio giovedì 28 ottobre alle 21 nella biblioteca comunale.

Sarà tenuto dal docente Mattia Meirone Barbero e prevede dieci lezioni con un'integrazione di spesa di 40 euro.

Nei mesi successivi, sarà attivato un corso di ‘ginnastica dolce con sedia’ e un corso di cucito, destinati soprattutto alle fasce di popolazione meno giovane.

Non mancheranno momenti di approfondimento culturale: due conferenze serali, una dedicata alle leggende delle ‘masche’ e l’altra alla flora e fauna del fiume Po, arricchiranno ulteriormente l’offerta formativa.

Il pagamento della quota di partecipazione e della tessera potrà avvenire direttamente la sera dell’inizio dei corsi, facilitando l’accesso all’iniziativa per tutti coloro che desiderano partecipare.