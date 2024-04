Progetto “Concerti”: il 9 aprile vengono registrate le otto Comunità energetiche tra Fossanese e Langhe

Finalmente ci siamo. Il lungo iter riguardante la raccolta dati e lo studio di fattibilità, si è concluso ed ora tutto è pronto.

Nel tardo pomeriggio di martedì 9 aprile, nello studio carrucese del notaio Vincenzo Pitino viene ufficialmente registrata la Comunità energetica da fonti rinnovabili del progetto “Concerti”, che porterà alla nascita contemporanea di otto diverse Cer sul portale del Gse, a copertura di una vasta porzione di territorio tra Fossanese e Langhe, coinvolgendo ben 24 Comuni.

La sera di venerdì 5 aprile, in streaming, si sono ritrovati i sindaci dell’area coinvolta, che hanno tracciato le linee guida per procedere.

Claudio Ambrogio, sindaco di Bene Vagienna e presidente del Consorzio Bealera Maestra (Ente aggregatore del progetto), ha spiegato: "Siamo pronti per un super avvio. Abbiamo 43 importanti aziende pronte ad entrare subito nella Cer, non appena sarà costituita, per un totale di 70 grossi impianti fotovoltaici che verranno allacciati. In più, un altro centinaio di aziende ci hanno già manifestato l’intenzione di far parte della Comunità energetica e stanno aspettando la disponibilità dell’Enel per l’allacciamento.

Dal 10 aprile in poi, comunque, tutti coloro che avranno l’intenzione di installare un nuovo impianto fotovoltaico potranno mettere il loro progettista in contatto con la nostra Cer, per accedere agli sconti del 40% previsti. Ci sono tanti soldi in ballo e numerose aziende interessate: siamo quindi più che mai determinati a fare presto".

Passando ai dettagli tecnici della costituzione della Cer, la formula migliore individuata dagli addetti ai lavori è quella della Cooperativa. Verranno quindi nominati 9 soci fondatori, che garantiranno l’avvio dell’attività. Tra loro, sicuramente lo stesso Claudio Ambrogio, il sindaco di Magliano Alpi, Marco Bailo, esperto in materia e primo in Italia ad attivare una Cer, e il prof. Sergio Olivero dell’Energy Center del Politecnico di Torino, che ha seguito in prima persona l’intero iter.

Avvio con le aziende, poi spazio anche ai privati

In una seconda fase, potranno aderire anche i privati cittadini e le famiglie che, entrando a far parte della Comunità energetica in qualità di "produttori-consumatori" o anche soltanto di "consumatori", potranno beneficiare di sensibili "sconti" in bolletta, abbattendo anche oltre il 20% i costi attuali. Maggiori informazioni sul progetto sono reperibili visitando la pagina web https://progettoconcerti.it/. Fanno parte del grande progetto condiviso i Comuni di Magliano Alpi, Genola, Salmour, Farigliano, Bastia, Dogliani, Castelletto Stura, Clavesana, Cigliè, Rocca Cigliè, Cervere, Narzole, Carrù, Piozzo, Margarita, Sant’Albano, Morozzo, Montanera, Bene Vagienna, Lequio Tanaro, Rocca de’ Baldi, Niella Tanaro, Vottignasco, Belvedere Langhe.