Sanfrè, studenti a lezione su come realizzare centritavola e creare un ricettario

Una domenica speciale a preparare piatti della tradizione, realizzare centritavola e creare un ricettario: è quella che passeranno il 6 ottobre bambini e ragazzi della scuola Primaria e Secondaria di Sanfrè, plesso dell’IC Arpino di Sommariva del Bosco, in occasione della Sagra del Riso.

E’ il progetto Scuola e riso con il sorriso", una delle novità che la Pro Loco di Sanfrè ha ideato per l’edizione 2024 della festa e che i giovani della stessa Pro Loco hanno presentato direttamente in classe agli alunni. Tra questi ultimi, chi ha aderito potrà partecipare a laboratori durante i quali cucinare insieme agli chef stellati Flavio Siccardi e Danilo Gatti, oppure creare soprammobili o, ancora, organizzare le diverse ricette a base di riso in un volumetto.

Dopo il Palio dei Borghi di Sanfrè di domenica pomeriggio, gli studenti saranno di nuovo protagonisti lunedì 14 nel Palio dei Ragazzi. Mascotte tradizionale di entrambe le manifestazioni è la Gallina, che è entrata in classe per promuovere la partecipazione alle diverse iniziative e per portare tra i banchi l’allegria della sagra.

"Come succede con le altre associazioni, anche con la Pro Loco di Sanfrè il nostro istituto collabora fattivamente – dice la professoressa Anna Giordana, Dirigente dell’IC Arpino -. La cucina è uno degli aspetti che caratterizzano la cultura locale e la Sagra del Riso è un’ottima occasione per rinforzare il legame scuola-territorio".