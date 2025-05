Savigliano, open day al nido comunale “Peter Pan”

Per una volta il nido sarà riservato agli adulti: torna il tradizionale open day all'asilo nido comunale “Peter Pan” di Savigliano. La struttura di corso Vittorio Veneto ha in programma per sabato 24 maggio una giornata di “porte aperte” alla cittadinanza, per far conoscere i propri servizi e mostrare gli spazi educativi.

Dalle 9 alle 12, le educatrici condurranno i genitori (in piccoli gruppi) all'interno del nido, illustrando progetti educativi ed esempi delle attività quotidiane.

«Non sono necessarie prenotazioni – spiegano dal “Peter Pan” –. Ricordiamo che, per questioni organizzative, la giornata è riservata soltanto agli adulti».

Sono intanto aperte le iscrizioni per il prossimo anno scolastico. I nuovi ingressi – ovvero i nati nel 2023, 2024, 2025 – devono presentare domanda entro il prossimo 30 giugno. Per fissare un appuntamento è necessario contattare il 388.9516895 o scrivere ad asilonido@comune.savigliano.cn.it .