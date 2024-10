Cuneo, Cascina Vecchia: il restauro da oltre due milioni di euro è (davvero) finito?

Torna d’attualità nel dibattito amministrativo il destino della struttura di Cascina Vecchia di Cuneo, ancora non aperta al pubblico nonostante il tradizionale “taglio del nastro” avrebbe dovuto occorrere nel maggio dello scorso anno.



Nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, del pool di società gestrici - che vede in prima fila Open Baladin, MEG srl e Sant’Onorato Società Cooperativa e con il quale è stata firmata, nel 2020, una concessione dal costo di 848.000 euro – e dell’architetto Silvia Oberto, progettista e direttore dei lavori, la “nuova” Cascina Vecchia dovrebbe ospitare il Museo della Segale, un ristorante con giardino-dehors e una sala conferenza dalla capienza massima di sessanta persone.



Nei mesi scorsi la struttura è stata oggetto di un intervento conservativo con rifacimento del tetto dei due volumi presenti, la sistemazione del cortile interno e opere acessorie esterne, per un costo totale di due milioni e mezzo di euro. L’intervento dovrebbe essersi concluso all’inizio dell’estate con i lavori sulle aree esterne, tanto che i residenti della zona sottolineano come da settimane non ci siano più movimenti nell’area.



Il gruppo consigliare degli Indipendenti, intanto, ha chiesto delucidazioni scritte alla giunta sul perché la struttura non apra effettivamente i battenti e la possibilità di effettuare un sopralluogo e di visionare le carte e lo stato di avanzamento lavori con le assegnazioni: “A noi risulta non si sia ancora fatto nulla. Ma la giunta prende (o perde?) tempo e non ci risponde: la nostra pazienza sta per finire”.