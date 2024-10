In lutto la comunità di Beinette per la scomparsa di Cristina Bruno

In lutto le comunità di Beinette, Chiusa di Pesio e Peveragno – dov’era apprezzata e conosciuta – per la scomparsa di Cristina Bruno.



Residente a Beinette in via della Pieve, aveva 42 anni. Lascia il compagno Marco, i figli Alessandro e Desiree, la mamma Luigina, i fratelli Chiara, Sara e Pietro.



Amici e parenti potranno darle l’ultimo saluto lunedì 7 ottobre alle 15 nella parrocchiale di Sant’Antonino di Chiusa di Pesio (la salma arriverà dall’abitazione della donna). Avrà poi luogo la traduzione al tempio crematorio di Magliano Alpi.