A Carrù il 13 ottobre sarà una grande festa della carne piemontese

Dal blog "Un anno in Piemonte" di Beppe Gandolfo

Sarà una grande festa quella in programma il prossimo 13 ottobre a Carrù e che lancia la stagione del bue, che porta il paese verso la fiera di dicembre.

Un appuntamento che si rinnova da 8 anni, organizzato dal Consorzio per la Promozione, la Valorizzazione e la Tutela del Bue Grasso Carru (Consorzio Bue Grasso Carrù) con il patrocinio del Comune e il sostegno della Banca Alpi Marittime, che ha la sua sede proprio qui.

Purtroppo, per motivi sanitari non potrà esserci l'asta con la stima del peso. Si spera di poterla riproporre presto, per poter ammirare i bellissimi capi.

La giornata di festa prenderà il via alle 12.30 con il momento più succulento e atteso: il pranzo tutto a base di carne di bue piemontese, fornito dalla Macelleria Monieri e allevato dall'azienda agricola Perucca Dario, socia del Consorzio.

Il menù adulti

Antipasti: Battuta al coltetto di bue; tonnata di bue e carpaccio di bue al gin

Prima portata: Ravioli di bue al burro e salvia oppure (a richiesta) al vino

Seconda portata: Gran bollito di bue con salse e contorni; Formaggi, miele e marmellata

Dolci: panna cotta e torta di nocciole con zabajone

Caffè, vino rosso, bianco favorita, Moscato, vino chinato, acqua naturale e frizzante

Prezzo: 45 euro

***



Menù bambini fino a 12 anni:

Prosciutto cotto, ravioli di bue al burro e salvia, bueburger con patatite, dolce e acqua

Prezzo: 15 euro

Per informazioni e prenotazioni, chiamare entro e non oltre l'11 ottobre al numero 335 1540239