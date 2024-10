Alba: giovedì 10 ottobre torna la grande Rassegna Bovina dedicata alla Sottorazza Albese

Giovedì 10 ottobre andrà in scena in piazza Prunotto la tradizionale Rassegna Bovina dedicata alla Sottorazza Albese: a partire dalle 7 del mattino arriveranno i capi che saranno controllati dal servizio veterinario dell’Asl Cn2.

Dalle 10, mentre la giuria esaminerà le caratteristiche di ogni singolo esemplare, in collaborazione con Radio Alba, la Rassegna sarà animata con testimonianze delle autorità e degli esperti del Comitato scientifico nominati dal Sindaco di Alba, Alberto Gatto, come il prof. Luca Maria Battaglini dell’Università di Torino, membro del Comitato di Bioetica dell’Ateneo e Segretario dell'Accademia di Agricoltura di Torino, esperto di benessere animale, o Sergio Capaldo, veterinario, docente presso l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, responsabile zootecnico di Slow Food. Dalle 11 inizieranno le premiazioni alla scoperta dei migliori capi della provincia di Cuneo.

La Rassegna quest’anno può contare su due importanti gemellaggi, con uno sguardo più ampio al territorio.

Domenica 27 ottobre, infatti, la conoscenza della Sottorazza Albese proseguirà con la manifestazione Ama la Carne, in collaborazione con l’Associazione Commercianti Albesi e i Macellai Albesi: alle 11.00 in piazza Pertinace andrà in scena un talk sulla storia di questa eccellenza albese, sulla sostenibilità degli allevamenti e le qualità organolettiche delle principali ricette con cui è servita la carne. Al termine ci sarà degustazione gratuita di assaggi di piatti a base di carne.

Domenica 24 novembre sarà la volta del gemellaggio con la Confraternita del Bollito e della pera Madernassa di Guarene che celebra i suoi primi 40 anni. L’appuntamento è alle 10.00 con ritrovo al Palazzo Re Rebaudengo a Guarene, con la Consegna dei bagnet partecipanti al concorso; a seguire visita alla mostra “Truly Rural” - a cura di Bernardo Follini e l’organizzazione della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, con opere di Noor Abed, Massimo Bartolini, Sarah Ciracì, Mario Giacomelli, Helena Hladilová, Mauro Ledru, Marko Lehanka, Jumana Manna, Carol Rama, Athi-Patra Ruga, Eoghan Ryan, Wilhelm von Gloeden: una mostra collettiva che interroga gli immaginari connessi al mondo rurale, da una prospettiva storica e contemporanea. Alle 11.00 nell’Auditorium del Palazzo, dopo i saluti da parte delle istituzioni, presentazione del libro “Confraternita del Bollito e della pera Madernassa – Guarene 1984 – 2024”.

Il Sindaco Alberto Gatto e l’Assessore all’Agricoltura Roberto Cavallo: “La Sottorazza Albese è un’altra delle nostre grandi eccellenze enogastronomiche che, insieme al tartufo e ai vini, attira ogni anno migliaia di turisti nei nostri ristoranti per sperimentare le prelibatezze del territorio. Come sappiamo bene, alle spalle di ogni prodotto, c’è sempre un grande lavoro del comparto agricolo, in questo caso gli allevatori locali che, insieme ai macellai, sono i primi fautori del successo della nostra carne e garanzia della sua alta qualità. Per questo come Amministrazione vogliamo fare di questo prodotto un filo conduttore importante della Fiera internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, a partire dalla Rassegna Bovina che vanta oltre un secolo di storia”.