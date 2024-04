Principio di incendio in un appartamento in centro Fossano: nessuna persona coinvolta

A dare l'allarme è stata la signora che abita al primo piano di un condominio in via Felice Merlo, in pieno centro a Fossano. Usciva del fumo da porta e finestre dell'appartamento al piano terra.

L'allarme è scattato alle 8 di questa mattina, sabato 6 aprile.

Per paura che ci fosse qualche persona all'interno, i vigili del fuoco sono intervenuti con diversi mezzi coinvolgendo la squadra di Cuneo e i volontari di Fossano. Sul posto l'autopompa serbatoio, l'autobotte e l'autoscala. Presenti anche emergenza sanitaria e carabinieri.

Una volta entrati, i soccorritori non hanno trovato nessuno all'interno. Il principio di incendio si era sviluppato nella camera da letto per un probabile cortocircuito e si è limitato soltanto a quella stanza.

L'intervento è durato circa due ore. Fortunatamente gli inquilini dell'appartamento erano fuori casa.