Inizio settimana bagnato per la Granda: venerdì tregua dalla pioggia, ma con temperature in calo

Nuove perturbazioni porteranno piogge diffuse sia domani che giovedì. Da venerdì tregua ma con poco sole. Temperature in calo sempre da venerdì.



Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi lunedì 7 e domani martedì 8 ottobre

Cielo molto nuvoloso o coperto. Oggi piogge deboli o localmente moderate ma continue su Liguria centro-orientale, altrove deboli irregolari ma con tendenza ad aumento dell'intensità a partire dalle Alpi settentrionali e dalla serata. In nottata arrivo di una perturbazione intensa da ovest, con piogge e temporali anche forti su Liguria, piogge moderate o localmente forti su Alpi marittime, est Piemonte e verbano, altrove piogge diffuse ma al più moderate. Fenomeni in esaurimento sempre a partire da ovest dal pomeriggio.



Temperature stazionarie o in aumento generale e nelle minime a causa di correnti mediamente calde sudoccidentali con valori compresi tra 11/14°C sulle painure e 16/18°C sulle coste, mentre le massime saranno poco più alte e comprese tra 13 e 21 °C.



Oggi venti assenti o deboli variabili, aumento dell'intensità con rotazione a scirocco a partire dalla serata su Liguria orientale. Domani forti venti di scirocco su tutta la Liguria, con rotazione a libeccio a partire dal pomeriggio e attenuazione in serata. Altrove venti deboli variabili, temporaneo vento forte da est su pianure orientali del Piemonte.

Mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre

Temporanea tregua mercoledì fino al pomeriggio, poi nuovo aumento ed estensione della nuvolosità a tutto il Nord Ovest. Nuova perturbazione meno intensa dalla serata, con piogge che colpiranno i settori esposti di Liguria e Alpi, e rapido e poco coinvolgimento delle pianure. Miglioramento già a partire dalla mattina di giovedì. Temperature in aumento con massime che giovedì potrebbero toccare i 24/25 °C.



Venti forti meridionali nella notte tra mercoledì e giovedì su Liguria, Alpi marittime e basso Piemonte, poi dal pomeriggio di giovedì Foehn sulle Alpi nordoccidentali con raffiche fino in pianura, in attenuazione dalla serata.

Da venerdì 11 ottobre

Avvio di una fase più stabile, con bel tempo venedì, ma poi aumento della nuvolosità e weekend che potrebbe essere grigio.



Previsioni stagionali - https://www.datameteo.com/meteo/661-Stagionali_novembre_2024.html



Previsione rischio grandine e dati grandinate - https://www.datameteo.com/meteo/previsione-grandine.html



Cuneo - http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo



Savona - http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona